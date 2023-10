PR alemão recebe hoje a mais alta distinção de Cabo Verde

​O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, recebe hoje a mais alta distinção de Cabo Verde, no início de um programa de visita de dois dias ao país com foco na cooperação voltada para o mar e o ambiente.

Frank-Walter Steinmeier vai ser condecorado com a Ordem Amílcar Cabral, num reconhecimento pelo apoio alemão ao Centro de Investigação Oceanográfica do Mindelo (Ocean Science Center Mindelo - OSCM), lançado em 2014.

A distinção será entregue pelo chefe de Estado, José Maria Neves, numa cerimónia no palácio presidencial, na Praia.

"Há mais de uma década que temos trabalhado para consolidar uma cooperação muito forte neste domínio. Temos o Centro Oceanográfico do Mindelo, temos muitas acções de investigação relacionadas com os oceanos e toda a problemática atmosférica", referiu o Presidente cabo-verdiano na segunda-feira, antecipando a visita.

A visita serve para "abrir novas vias de cooperação entre Cabo Verde e Alemanha, não apenas cooperação intergovernamental, mas sobretudo cooperação entre as empresas, entre os institutos de investigação e entre as universidades", acrescentou.

A agenda de Frank-Walter Steinmeier na capital do país incluirá, ainda hoje, a participação numa sessão solene na Assembleia Nacional e um encontro com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Na quinta-feira, o Presidente alemão visitará a cidade do Mindelo onde participará no lançamento da primeira pedra do novo edifício do laboratório do Observatório do Ambiente de Cabo Verde (CVAO).