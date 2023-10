Escola Portuguesa de Cabo Verde já tem um polo no Mindelo

A Escola Portuguesa de Cabo Verde (EPCV) conta a partir de hoje com um polo no Mindelo, ilha de São Vicente, disse à Lusa a directora Susana Maximiano.

“A cooperativa que existia como Escola Portuguesa do Mindelo cedeu o seu espaço e a sua representação no Mindelo ao Estado português, que, neste momento, além de ter a EPCV, sedeada na Praia, tem também um polo no Mindelo”, referiu.

A portaria que cria o polo foi publicada na quarta-feira em Diário da República e entrou hoje em vigor.

“Já estávamos a preparar esta passagem com a cooperativa da Escola Portuguesa do Mindelo, a aguardar que chegasse a portaria: foi um trabalho de equipa que correu muito bem”, acrescentou a directora da EPCV.

A transição era “uma situação de comum interesse e o ano lectivo foi preparado em conjunto”.

A cooperativa já tinha aberto em Setembro o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo, para que os mais novos pudessem regressar à escola, acrescentou, enquanto as aulas do segundo e terceiro ciclo devem arrancar na próxima semana, com a chegada de docentes.

“A mobilidade de professores está autorizada”, os docentes chegam até domingo e há um concurso para professores contratados “para completar as necessidades existentes no Mindelo”, explicou Susana Maximiano.

A escola portuguesa na ilha de São Vicente entra na nova fase com 240 alunos em diferentes turmas até ao 8.º ano de escolaridade.

Juntamente com os 950 alunos da EPCV, na Praia, o total ronda os 1.200.

Na Praia, “a procura continua a ser muita, não temos lugares suficientes”, descreveu a directora.

“Se, por um lado, percebemos que as pessoas acreditam no nosso projecto, por outro lado, é um problema, porque custa sempre deixar alguém de fora. Daí termos regras rígidas e rigorosas, que seguimos ao milímetro”, para os ingressos, destacou Susana Maximiano.

Com o novo polo, o objectivo é “continuar a crescer”.

“Na Praia atingimos este ano o nosso objectivo, de levarmos os alunos até ao 12.º ano”, com a criação de turmas neste nível de escolaridade, o que “aconteceu pela primeira vez”.

“No Mindelo, o objectivo é levar também os alunos até ao 12.º ano e construir uma escola de raiz, tal como foi construída na Praia”, acrescentou a directora.

A EPCV vai herdar da cooperativa “um terreno cedido pela Câmara Municipal do Mindelo e projecto aprovado” para que se possa iniciar a construção “logo que as condições legais estejam preparadas”, concluiu.

A EPCV na Praia e o novo polo do Mindelo vão contar, na próxima semana, segunda e terça-feira, respectivamente, com a visita do ministro da Educação português, João Costa.