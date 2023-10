Marina do Mindelo com três regatas confirmadas a partir de 01 de Novembro

A Marina do Mindelo anunciou hoje que a temporada alta, em que recebe centenas de iates e de visitantes, tem já confirmada três regatas, as quais, no conjunto, somam 144 iates e perto de 500 tripulantes/visitantes.

Segundo a gerente de Operações Gerais da Marina do Mindelo, Jaqueline Gomes, a temporada alta tem início no dia 01 de Novembro e se estenderá até o final de Fevereiro de 2024, período durante o qual a Marina recebe iates de vela e regatas que atravessam o Atlântico.

Sem datas ainda precisas, conforme a mesma fonte, a Marina do Mindelo deve hospedar, a partir de 01 de Novembro, a regata RIDS, que deve trazer 19 iates e 74 tripulantes/visitantes, a ARC+, com 100 iates e cerca de 360 pessoas, e ainda, em Janeiro de 2024, a regata Viking Explorer, com um total de 25 iates.

Contudo, o número poderá aumentar, já que a direcção da Marina do Mindelo aguarda a confirmação da vinda de mais regatas ao longo da temporada.

Numa nota enviada à Comunidade Portuária do Mindelo, na antecâmara da abertura temporada alta, a gerente de Operações Gerais da Marina do Mindelo destacou a importância das regatas, não apenas para a comunidade do Mindelo, mas também para a região como um todo.

“Esses eventos do turismo náutico atraem novos clientes, impulsionam a economia local e elevam o reconhecimento internacional da nossa área, gera empregos e oportunidades durante a época alta”, destacou Jacqueline Gomes.

A mesma espera, por isso, que a Comunidade Portuária do Mindelo “receba calorosamente” os participantes das regatas, proporcionando-lhes uma “experiência memorável” na ilha, ao mesmo tempo que revela abertura em colaborar na promoção de actividades e atrações locais para que os visitantes possam “desfrutar ao máximo” enquanto permanecerem em São Vicente.

No ano passado, a Marina do Mindelo, com capacidade para receber 140 veleiros, hospedou dez regatas na designada época alta sazonal de turismo de recreio náutico.

A Marina do Mindelo foi fundada em 2004 e tem a missão de administrar e operar uma infra-estrutura adequada para abrigar embarcações de recreio, prestar serviços e apoiar actividades náuticas recreativas na Baia do Porto Grande.