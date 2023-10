Faleceu a economista e antiga directora-geral da CPLP Georgina Benrós de Mello

A economista e antiga directora-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) Georgina Benrós de Mello morreu, em Portugal, vítima de doença, comunicou hoje a Embaixada de Cabo Verde em Portugal.

“Foi com a mais profunda tristeza que a Embaixada de Cabo Verde em Portugal recebeu a notícia do falecimento de Georgina Benrós de Mello (…). A embaixada e os funcionários desta missão apresentam à família enlutada e amigos as suas mais sentidas condolências e a sua plena solidariedade nesta hora de luto e de dor”, lê-se numa nota de pesar publicada na página de internet da instituição.

Georgina Benrós de Mello era licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa e mestre em Património, Turismo e Desenvolvimento, pelo Departamento de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV).

Em Portugal, dirigiu o Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) tendo sido sua primeira directora-geral, funções que exerceu durante dois mandatos, de Fevereiro de 2014 até Fevereiro de 2020.

Antes de chegar a CPLP, exerceu as funções de coordenadora da Unidade Nacional de Implementação do programa Quadro Integrado Reforçado da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Cabo Verde.

A economista desempenhou funções tanto no sector público, como no sector privado em Cabo Verde e em Timor-Leste e esteve à frente do processo de instalação da agência nacional responsável pela promoção do investimento e das exportações, tendo sido sua primeira directora executiva.

Também exerceu funções em outras organizações internacionais e da sociedade civil, tendo trabalhado com projectos de diferentes fundos e agências das Nações Unidas em Cabo Verde, bem como com projectos financiados pelo Banco Mundial, tanto em Cabo Verde como em Timor-Leste.

Georgina Benrós de Mello nasceu no Mindelo, São Vicente, a 01 de Dezembro 1953.