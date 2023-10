Governo prepara certificado de origem para produtos de pesca

​O Governo quer desenvolver um certificado de origem para produtos de pesca, para dar mais visibilidade ao sector e promovê-lo, em especial, junto do mercado turístico, segundo um pedido de propostas para uma consultoria dedicada.

O trabalho passa por “avaliar oportunidades e desenvolver um esquema de certificação e rotulagem de origem e sustentabilidade para produtos relevantes da pesca e aquicultura em Cabo Verde”, lê-se no anúncio publicado no portal do Ministério das Finanças.

O objectivo é “promover o consumo de produtos locais de pesca e aquicultura, especialmente pelo mercado turístico”.

A iniciativa faz parte do Projecto de Desenvolvimento de Turismo Resiliente e Economia Azul (RTBED, sigla inglesa), apoiado pelo Banco Mundial no âmbito da recuperação económica pós-pandemia da covid-19, e que prevê ainda investimentos em infra-estruturas costeiras (como portos) e formação.

Além de identificar que espécies poderão ter certificado, o trabalho que agora arranca deverá indicar quais os critérios de sustentabilidade obrigatórios, assim como o cumprimento de regras de rastreio, ou seja, identificar de onde saiu cada porção vendida.

Os resultados da consultoria devem estar prontos no prazo de cinco meses.

“Os sucessivos governos de Cabo Verde e outras instituições nacionais, com o apoio dos parceiros internacionais, têm adoptado o princípio de que o desenvolvimento sustentável das pescas em Cabo Verde deve promover a qualidade em vez de se concentrar exclusivamente no aumento de capturas”, indica o documento de apresentação.

É neste contexto que surge a possibilidade de desenvolver um certificado de origem.

“A certificação e rotulagem de alimentos está a ganhar cada vez mais importância, tanto para benefícios dos consumidores”, que ficam mais informados sobre o processamento, “como dos produtores”, que valorizam o produto e podem ter mais compradores, conclui.