20 cabo-verdianos entre as 100 personalidades Negras da Lusofonia

A mais recente PowerList da revista Bantumen, que destaca as contribuições notáveis de personalidades negras na lusofonia, distinguiu 20 cabo-verdianos como uma das figuras mais influentes e inspiradoras do ano, desde o desporto até à cultura e ao activismo.

Na lista constam Bubista, ex-futebolista e actual selecionador de Cabo Verde, Dai Varela, Coordenador Nacional da Iniciativa Africana de Artistas para a Paz que recebeu destaque por seu filme de animação "A Fita Cor-de-rosa", indicado ao Prémio de Melhor Super Curta-Metragem no Student World Impact Film Festival – SWIFF 2023 (EUA).

Também foram destacados Dina Salústio reconhecida com um prémio cultural pela Universidade de Santiago, Dina Salústio é uma autora cujo mais recente trabalho, "Uma Menina de Cristal", foi apresentado em Junho de 2023.

Djô da Silva, Djodje, Edy Tavares, Fattú Djakitê, MC Acondize, Soraia Ramos e Gil Semedo também aparecem na lista.

Foram ainda destacados, Elzo Rodrigues, fundador do projecto de turismo "Dam Mon," Emileno Ortet, mentor do projecto "Cidade Verde," que visa combater as alterações climáticas, a desertificação, a fome e a pobreza através do plantio de árvores de fruto.

Fidel Mendonça, único basquetebolista cabo-verdiano a disputar todas as competições que a seleção de basquetebol participou.

Nancy Moreira, campeã africana de Boxe na categoria de -66kg e quarta colocada no ranking mundial em 2023.

Entraram ainda na PowerList os cabo-verdianos Soraia Tavares, atriz, cantora e dubladora; Apolo de Carvalho, investigador, curador e poeta; Carla Pereira, modelo; Melissa Rodrigues, artista visual e arte-educadora; Mina Andala, atriz e Vá Moreira, futebolista.

A PowerList é elaborada desde 2022, numa aliança entra a revista Bantumen e diferentes plataformas de comunicação para homenagear e celebrar a multiplicidade, excelência e potência de pessoas negras que partilham o português como língua materna.

Nesta segunda edição, 74 jornalistas e produtores de conteúdo digital votaram em mais de 220 personalidades para eleger as 100 Mais Influentes de 2022.