Aeroporto Internacional Aristides Pereira encerrado hoje para exercício de emergência

O Aeroporto Internacional Aristides Pereira (AIAP), na ilha da Boa Vista, estará encerrado hoje, a partir das 15h30, no interior do perímetro aeroportuário, para um exercício de emergência à escala total.

Esta informação foi veiculada na página de internet da Cabo Verde Airports, responsável pela gestão dos aeroportos internacionais da Praia, do Sal, de São Vicente e da Boavista, e dos aeródromos domésticos em São Nicolau, Maio e Fogo.

“Informamos que o aeroporto da Boa Vista realizará, amanhã, dia 12 de Dezembro, um exercício de emergência à escala total, a partir das 15h30, no interior do perímetro aeroportuário”, lê-se na página.

Ainda no mesmo meio de comunicação, a Cabo Verde Airports explica que, neste exercício, serão accionados todos os meios de socorro envolvidos no Plano de Emergência do aeroporto, com elevada movimentação de veículos de socorro e emergência.

“Durante a realização do exercício o aeroporto estará encerrado ao tráfego”, escreve-se na página da Cabo Verde Airports.