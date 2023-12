Inforpress apresenta Plano de Negócios para 2024/2027

A Agência Cabo-verdiana de Notícias - Inforpress apresentou esta segunda-feira, 11, o seu Plano de Negócios para o ano 2024/2027, que prevê criação de Inforpress TV, Inforpress Academy e sanando os passivos da empresa. Elaborado pela empresa Multi Consulting, o plano visa inovar e trazer sustentabilidade financeira para a empresa.

Segundo o Administrador Único, Hamilton Jair Fernandes, o plano previsto para o período 2019/2020 não se efectivou por causa da COVID-19, pois houve a necessidade de refazer o documento que tem como negócio noticioso em função da criação de vários cenários.

“Não só na perspectiva organizacional da Inforpress, por um lado, mas também permitir ver a saúde financeira da empresa, criar aqui os cenários de sustentabilidade económico-financeiro com vista a trazer as soluções a médio e longo prazo, sanando os passivos que a empresa tem neste momento”, explica.

Jair Fernandes disse que para isso, é preciso indicar os nichos de negócio que têm a ver com a Inforpress TV, que o próprio plano aponta como algo necessário considerando a abrangência territorial e a responsabilidade que a Inforpress tem.

“É preciso pensar e repensar o formato formativo dos conteúdos leccionados através das universidades e outros, considerando a necessidade de termos aqui os docentes especializados dentro e para a agência", cita.

Hamilton Jair Fernandes disse que a possibilidade do plano oferece os vários conteúdos infográficos que passam por posicionar enquanto produtor de live streaming ou produtor de conteúdos web.

“Há aqui um número de possibilidades que, em função do plano, vamos ver os vários eixos estratégicos e depois desenvolver programas e projectos concretos e o investimento necessário, para a sua materialização”, realça.

Para este investimento, Jair Fernandes disse que a Inforpress vai precisar de 60 mil contos. “Estamos a falar do valor de 60 mil contos, para o horizonte temporal de três anos. Este investimento irá permitir sanar o grande passivo que a Inforpress tem, criar as condições infraestruturais, também os investimentos nos equipamentos necessários para cada nicho de negócio e não menos importante a formação de equipa que temos hoje, mas eventualmente contratação de especialistas em determinadas áreas concretas”.

A Inforpress, conforme anunciou prevê apostar em conteúdos vídeo, “daí que este valor de 60 mil contos serve para investimento necessário, e pensar a médio e longo prazo num investimento mais robusto em função do passivo da empresa”.

“Depois disso há algo que precisa ser feito como a modernização das infraestruturas e do próprio site, que será apresentado na primeira semana de Janeiro de 2024 que irá trazer uma nova cara e um engajamento muito mais efectivo, seja por parte dos funcionários e activos que temos, bem como a própria comunidade que em certa medida que é receptor e cliente do próprio negócio ambicioso”, avisou Jair Fernandes que disse que os conteúdos do novo site serão pagos a partir do segundo semestre do próximo ano (2024). “Com o novo site, a ideia é precisamente criar as condições para termos o mesmo fechado, pois é um processo aceitável e posteriormente vai se criar as condições”.

Para o secretário de Estado Adjunto do Primeiro-ministro, Lourenço Lopes, o plano vem na linha daquilo que é a modernização, expansão e a internacionalização da Agência Cabo-verdiana de Notícias.