Banco de leite do HUAN à beira da ruptura

O Banco de Leite do maior hospital do país arrecadou este ano 190 litros, quantidade anual mais baixa desde que existe, e o `stock´ é de apenas 6,5 litros, disse hoje à Lusa fonte oficial.

Ester Lopes, responsável pelo Banco de Leite do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), afirmou que, desde que esta estrutura existe, "é a primeira vez" que chega quase a "rotura total".

"A quantidade que nós conseguimos recolher, este ano, não chega a metade daquilo que nós recolhemos no ano passado. Mesmo no período de pandemia nós não tivemos esta baixa. Este ano está sendo totalmente diferente em relação à quantidade de leite arrecadada ou doada", afirmou Ester Lopes, em declarações à Lusa, na Praia.

A também enfermeira disse que a estrutura de saúde tem um total de 6,5 litros de leite e que essa quantidade é "insuficiente" para atender as demandas do serviço de neonatologia.

"A nossa previsão é que essa quantidade chegue até o final do ano", apontou, adiantando que vão fazer a distribuição do leite e, caso o stock acabe, terão que recorrer a outros tipos não indicados para os bebés prematuros.

Este ano o banco só arrecadou 190 litros de leite, uma "diferença enorme" quando comparada com o ano passado, que foi de 353 litros.

"É difícil precisar exatamente aquilo que está a acontecer", realçou, apontando que a estrutura de saúde depende da doação voluntária das mães que têm excesso de leite.

Alertando para o risco de uma rotura total do leite afectar a distribuição aos bebés, a responsável apelou à doação voluntária para garantir um stock em segurança.

"A doação consiste no excesso. Se a mulher não tiver excesso para doar, nós não vamos aceitar também que ela prive o filho para doar ao banco", sustentou.

Segundo Ester Lopes, muitas mães não têm consciência que a doação de leite "tem o mesmo peso que a do sangue" para salvar vidas e, por desconhecimento, algumas podem jogá-lo fora.

"Neste momento temos apenas três recém-nascidos que estão a receber leite do banco, porque os outros as mães têm a quantidade suficiente para os seus filhos", esclareceu, indicando que há quantidade para suprir as necessidades dessas crianças, mas que se o número aumentar não vão conseguir fazer a distribuição.

Explicou, ainda, que o número de bebés que podem precisar de leite varia consoante os nascimentos e conforme a necessidade dos recém-nascidos.

Este primeiro Banco de Leite Humano de Cabo Verde foi inaugurado em 01 de agosto de 2011, no âmbito do projeto apoiado pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério da Saúde do Brasil e da Fiocruz.

O Ministério da Saúde de Cabo Verde traçou a meta de antes de 2025 o país alcançar a taxa de 50% de aleitamento materno, contra os actuais 42%, e chegar a 70% até 2030.

Segundo dados avançados em maio pela administração do HUAN, o serviço na Praia fez cerca de 32 mil atendimentos e recolheu 3.960 litros de leite materno nos primeiros 10 anos de funcionamento.

O número de crianças beneficiadas pela unidade foi de 48 em 2011, tendo aumentado para 460 em 2019, descendo para 363 no ano seguinte.

Já o número de doadoras em 2011 era 82 e passou para 414 em 2019 e no ano 2020 representou mais de 260.

Segundo dados do Ministério da Saúde de Cabo Verde, após a implementação do Banco de Leite Humano na Praia, registou-se uma "diminuição considerável" da taxa de mortalidade infantil no serviço de neonatologia do hospital da capital, que era 10,1% em 2010 e passou para 6,4% já depois do seu funcionamento.

Em 01 de Setembro de 2022 foi inaugurado no Hospital Baptista de Sousa (HBS), Mindelo, ilha de São Vicente, o segundo Banco de Leite Humano, resultado da cooperação com o Brasil, esperando continuar a reduzir a mortalidade infantil e melhorar cuidados aos recém-nascidos.

O Banco de Leite Humano do HBS resultou da cooperação técnica entre o Governo de Cabo Verde, Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Governo do Brasil, no âmbito do acordo assinado em 2008.