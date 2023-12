Praça Alexandre Albuquerque com Sistema Fotovoltaico visando iluminação da praça e dos Paços do Concelho da Praia

​O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, inaugurou hoje o sistema fotovoltaico da Praça Alexandre Albuquerque, visando a iluminação de toda a praça e dos Paços do Concelho. Francisco Carvalho avançou que o projecto vai permitir “grande significado em termos de redução de custo”.

Enquadrado no projecto Apoio ao Pacto de Autarcas para a África Subsariana (sigla em inglês CoM SSA) Fase III, no Município da Praia, foi instalado nos Paços do Concelho um sistema de energia fotovoltaica que, para além de fornecer electricidade aos circuitos de iluminação dos Paços do Concelho, fornece também, electricidade à Praça Alexandre Albuquerque.

O projecto tem como parceiros a União Europeia e a Cooperação Espanhola, e, segundo a coordenadora da União Europeia, Patrícia Ramos, a inauguração do sistema fotovoltaico “faz parte de uma iniciativa muito mais vasta que abrange quatro espaços verdes, graças ao projecto de apoio do Pacto dos autarcas para a África subsariana”, no valor de 143 mil contos, sendo 88 mil para o município da Praia e 55 para Ribeira Grande de Santiago.

Em declarações à imprensa, Francisco Carvalho avançou que o projecto vai permitir que espaços públicos sejam alimentados com energia solar, pelo que apresenta “grande significado em termos de redução de custo”.

“Para nós é importante, porque sabemos da falta de recursos que enfrentamos no dia-a-dia, e quando temos parceiros internacionais, a União Europeia e a Cooperação Espanhola, que disponibilizam os seus recursos, para implementarmos as iniciativas no nosso país, nós ficamos muito satisfeitos”.

Ainda, de acordo com o presidente da Câmara Municipal da Praia, o objectivo é alargar esta acção a outras praças da cidade, explicando que neste Pacto dos Autarcas, mais quatro praças ficam “totalmente iluminadas com a energia solar”, elencando também que serão iluminados o polivalente e a Escola de Ponta d´Água.

Esta acção de produção de energia e mitigação de emissões 12,4 KWp e 29.4 KWh de armazenamento para a praça Alexandre Albuquerque tem um contributo financeiro de 40 mil euros, ou seja 4.410.800 escudos.