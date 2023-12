Porto Novo: Estudo de impacte ambiental para a expansão do porto na fase de conclusão

A empresa Haedes Portugal ultima os trabalhos com vista à elaboração dos estudos de impacte ambiental para a ampliação do porto do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, cujas obras estão previstas para 2024.

A Inforpress soube junto da Enapor – Portos de Cabo Verde que uma equipa de consultores desta empresa esteve esta semana em Santo Antão para encontro com técnicos da Enapor, da Direcção Nacional de Ambiente e da Câmara Municipal do Porto Novo no âmbito da elaboração do documento final.

O ministro do Mar, Abraão Vicente, reafirmou, recentemente, em Santo Antão, o “compromisso” do Governo em avançar em 2024 com as obras da segunda fase da ampliação do porto do Porto Novo visando “a melhoria das condições operacionais” desta infra-estrutura portuária.

O projecto constante do orçamento do Estado para o próximo ano vai permitir a acostagem de navios de maior porte, designadamente de navios de cruzeiros até 200 metros de comprimento, melhorando as condições de manobras e reforçando a segurança das operações.

No orçamento do Estado para 2024, o Governo inscreveu uma verba à volta de 3.6 milhões de euros (cerca de 400 mil contos) para ampliação do porto com 270 metros de comprimento e dez metros de profundidade.

Este porto foi remodelado em 2013, obras que permitiram a expansão do seu berço de atracação, bem como do seu terrapleno e a construção de um edifício para a gare marítima com 2000 metros quadrados.

Inaugurado em 1962, o porto do Porto Novo possui três cais com, respectivamente, 45, 115 e 135 metros.