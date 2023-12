Comissão instaladora da Ordem dos Psicólogos em gestão corrente

A Comissão instaladora da Ordem dos Psicólogos em Cabo Verde (CIOPCV) está com mandato caducado e sem condições para realizar eleições para os órgãos estatutários.

A informação foi avançada hoje, em conferência de imprensa pela presidente interina da instituição, Denise Semedo, que afirma que desde 2022 aguardam o apoio financeiro prometido pelo Ministério da Saúde, para a implementação da OPCV.

“O Ministério da Saúde assinou um protocolo com a comissão instaladora, no qual ficou estipulado que transferia mensalmente, a título de apoio financeiro, para a realização das despesas, um montante de 208.333 escudos, com efeitos imediatos. Passados os 13 meses, portanto, no dia de hoje, já devia ter transferido o total de 2.708.329 escudos, mas até hoje nada foi transferido. Em consequência, a comissão instaladora da Ordem dos Psicólogos em Cabo Verde não teve ou não tem condições para arrendar um espaço para o funcionamento da sua sede, para contratar pelo menos um funcionário para apoiar nas tramitações administrativas", comenta.

O diploma que cria a Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde (OPCV) e referido estatuto foi publicado em Maio de 2021. A instalação da ordem, segundo a lei, deveria acontecer em dois anos.

Denise Semedo alerta que, com o mandato expirado, a comissão instaladora está em gestão corrente.

“A 2 de novembro, a CIOPCV propôs à Ministra da Saúde a renovação do mandato dos actuais membros da Comissão Instaladora por um período de um ano, a fim de convocar novamente as eleições e até agora não obteve retorno sequer, para saber se a proposta foi levada ao conselho de ministros. A senhora ministra da Saúde referiu na sessão ordinária do passado dia 6 de Dezembro que o Ministério da Saúde está a trabalhar com a CIOPCV para a instalação da ordem e para a realização das eleições. Que trabalho? A comissão instaladora não entende que, em dois anos, termos acolhido duas reuniões, por insistência nossa, e sem frutos, seja trabalho”, soma.