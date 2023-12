Um Natal de Amor e compaixão para os menos favorecidos

Nesta quadra festiva, a solidariedade é a estrela que guia os corações altruístas para proporcionar um Natal digno às famílias menos favorecidas. Neste cenário encantador, o espírito natalício transcende os presentes materiais, mas também a promessa de um Natal repleto de amor e compaixão para aqueles que mais precisam.

Numa tradição que perdura há cinco anos, Vanusa Amado, conhecida por Noia, é a artífice por trás de um Natal repleto de alegria para as crianças do bairro de Ponta d’Água. Com um coração dedicado e generoso, Noia não apenas distribui brinquedos, mas também proporciona um almoço e lanche festivo para as crianças, criando memórias inesquecíveis.

“Sempre gostei de crianças e sempre quis proporcionar-lhes uma certa magia no Natal, para que nem eu, nem as crianças passemos essa data em branco. Gosto de celebrar este dia com as crianças”, revela Noia, reflectindo sobre a sua motivação para iniciar essa tradição natalícia.

O apoio do Palácio Fenícia tem sido crucial para o sucesso do evento, fornecendo os brinquedos que trazem sorrisos nos rostos das crianças carenciadas do bairro. No entanto, neste ano, Noia decidiu ampliar o alcance do seu gesto solidário.

“Decidi abranger todas as crianças, pois sempre viam a entrega dos brinquedos e ficavam tristes por não serem contempladas”, explica.

Com a meta de distribuir 500 presentes para 500 crianças de Ponta d’Água, Noia utilizou as suas redes sociais para solicitar a participação dos pais. Pediu que inscrevessem os filhos, fornecessem os nomes para garantir que nenhuma criança ficasse de fora desta celebração especial.

Os presentes já estão prontos e a entrega está marcada para o dia 22, às 10h00, em casa da Noia. Uma festa que promete não apenas encher de presentes, mas também de esperança e alegria, iluminando os corações das crianças de Ponta d’Água neste Natal.

ACDMP luta por um Natal especial, apelando à solidariedade da comunidade

A Associação Comunitária para o Desenvolvimento do Monte Pensamento (ACDMP) luta para proporcionar um Natal especial às crianças do bairro. Entretanto, por ser uma entidade sem fins lucrativos, enfrenta desafios financeiros que limitam as suas capacidades de realizar um evento significativo para as crianças, a maioria proveniente de famílias de baixo rendimento.

“Queremos proporcionar um Natal especial às crianças de Monte Pensamento, mas estamos a enfrentar dificuldades devido à falta de recursos. Optamos por pedir apoio, enviando cartas a diversas instituições, mas até agora não recebemos resposta”, afirma Amilton, destacando a dedicação da associação em tornar o Natal inesquecível para as crianças da comunidade.

O plano da ACDMP inclui a realização de um lanche festivo acompanhado de brincadeiras, arrecadar doações de brinquedos e alimentos para as crianças e adolescentes do bairro.

Mas diante da escassez de respostas, a associação está aberta a qualquer tipo de doação, seja alimentos, brinquedos ou recursos financeiros. Até o momento, a única oferta recebida foi de 30 quilos de arroz.

“Começamos a pedir apoio no início de Dezembro, mas as respostas ainda são muito fracas. Estamos a explorar todas as possibilidades para garantir que o Natal das crianças do Monte Pensamento não passe em branco”, enfatiza Amilton.

Contudo, no caso de falta de apoios, a associação utilizará os seus parcos recursos para financiar aulas de música, dança e batuque às crianças do bairro, buscando alternativas para oferecer algo especial.

A comunidade também está a mobilizar-se, com alguns moradores do bairro oferecendo pelo menos 300$00 cada, demonstrando a união em garantir que o espírito natalício não se apague no Monte Pensamento.

Projecto Zé Luís Solidário leva alegria a idosos e crianças especiais neste Natal

O Projecto Zé Luís Solidário está a promover uma campanha de Natal voltada para idosos e crianças especiais em vários municípios do país. Com o objectivo de alegrar aqueles que “muitas vezes são esquecidos” durante o ano, o projecto já arrecadou a quantia de 4.090 dólares, equivalente a 413 mil escudos, destinados a quase todos os concelhos do país.

“Os concelhos onde até agora não conseguimos doações são Ribeira Grande de Santiago, Santa Cruz, São Miguel, São Lourenço dos Órgãos, Picos e Tarrafal de Santiago. São os únicos concelhos que faltam para completar os 22 concelhos de Cabo Verde», lastima.

As festividades natalícias para os idosos já tiveram início em Assomada no domingo, 17, e estendem-se a outros concelhos a partir do dia 21, continuando nos dias 22 e 23 e, em alguns casos, até o dia 30.

O Natal especial planeado conta com o apoio de parceiros como as câmaras municipais e paróquias, que receberam doações do projecto para realizar diversas actividades. Estas incluem entrega de presentes, lanche, almoço, música ao vivo, missa e até mesmo lanches especiais para os doentes no Hospital João Morais, em Ribeira Grande de Santo Antão.

“O dinheiro foi arrecadado através da nossa plataforma nas redes sociais, onde fizemos uma campanha na página do Projecto Zé Luís Solidário. As pessoas tomaram conhecimento e foram fazendo doações”, ressalta.

No entanto, Zé Luís também destaca os desafios enfrentados na campanha deste ano.

“O maior desafio no pedido de doações é a crise que abrange o mundo inteiro devido às guerras. As pessoas têm tido dificuldades em fazer doações devido ao aumento dos preços, o que acabou por dificultar as suas vidas”.

“Mesmo assim, ainda continua de pé o espírito de solidariedade no seio dos cabo-verdianos e dos emigrantes. Há uma boa vontade, porque o Natal é isso, fazer o outro sentir-se feliz e realizado, principalmente os idosos”, reconhece.

O Projecto Zé Luís Solidário concentra-se não apenas em distribuir alegria, mas também em apoiar crianças especiais, colaborando com o Hospital de São Filipe, na ilha do Fogo, e com três centros na Praia (Acarinhar, Colmeia e Primavera), além de um centro em São Vicente, em Canalona.

“Esperamos que esta campanha leve a essas pessoas o sorriso e alegria e que não passem o Natal em branco. Por mais simples que seja a actividade, pelo menos vão se divertir, ver os amigos e familiares”, declara.

Este ano, a ilha do Fogo lidera as doações do Natal Solidário. Zé Luís celebra o sucesso da iniciativa, que representa o segundo ano consecutivo de um Natal especial promovido pelo Projecto Zé Luís Solidário.

2ª Campanha anual do Banco Alimentar reforça solidariedade durante época natalícia

Ao Expresso das Ilhas, a presidente do Banco Alimentar de Cabo Verde, Ana Maria Hopffer Almada, realça o sucesso da recente campanha que aconteceu nos finais de Novembro, destacando o papel essencial da organização na distribuição de alimentos para famílias necessitadas em Cabo Verde.

“A campanha do Banco Alimentar não é uma campanha de Natal. Foi a segunda campanha anual que o Banco Alimentar fez. Aconteceu uma em Maio e outra em finais de Novembro. Agora, esta última campanha coincide com esta época do Natal”, esclarece Ana Hopffer Almada.

Durante a campanha foram arrecadados 6 mil quilos de alimentos, que estão agora sendo distribuídos em forma de cestas básicas para beneficiar cerca de 300 famílias na Praia, o que, de certa forma, permite-lhes um natal especial. A acção do Banco Alimentar, conforme a presidente, visa especialmente idosos, acamados, pessoas com deficiência e aquelas que enfrentam dificuldades para trabalhar.

“Realizamos várias actividades nos bairros com as associações nossas parceiras comemorativas do Natal”, acrescenta Ana Maria Hopffer Almada.

Nesse sentido, destaca uma recente iniciativa em Águas Fundas, onde a Escola Portuguesa fez a doação de brinquedos e doaram alimentos. O resultado foi a distribuição de brinquedos para 120 crianças e 30 cestas básicas para famílias na região.

A presidente do Banco Alimentar de Cabo Verde realça a resposta positiva às doações e a mobilização da comunidade. “As pessoas mobilizaram-se todas, desta vez sobretudo, e todas fizeram doações”, frisa.

Quanto à questão da procura, Ana Maria Hopffer Almada salienta a contínua necessidade de ajuda alimentar, especialmente durante a época do Natal.

“A procura tem sido maior desde a Covid-19, com a tripla crise e tudo mais. Nesta época, ainda fica um bocadinho maior porque é a época do Natal”, afirma.

Ao ser questionada sobre a quantidade de alimentos recolhidos em comparação com anos anteriores, Ana Maria Hopffer Almada indica uma estabilidade nos números, explicando que a limitação está na capacidade de cobrir mais lojas e envolver mais voluntários.

“O problema não está nas pessoas; as pessoas doam e doam muito. Nós recolhemos muitos alimentos porque a solidariedade é muito grande. O cabo-verdiano é solidário e sobretudo quando veem que é para uma causa nobre, quando veem que é uma organização credível, transparente, que realmente recolhe os alimentos e entrega a quem precisa”, esclarece.

Ana Hopffer Almada diz-se grata pela doação de arroz pelo governo chinês, que permitiu fortalecer os estoques do Banco Alimentar de Cabo Verde. Assim, reforça o compromisso da organização em oferecer respostas não apenas em termos alimentares, mas também fornecendo outros itens essenciais, como móveis, equipamentos e roupas, para promover um desenvolvimento social mais justo e humano no país.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1151 de 20 de Dezembro de 2023.