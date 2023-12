​Câmara da Praia inaugura Creche e Jardim Infantil para acolher filhos de vendedeiras

A Câmara Municipal da Praia inaugurou na véspera de Natal, 24, Creche e Centro de Estudo Acompanhado no Plateau, Creche e Jardim Infantil em Ponta Belém e ainda, o Centro Infanto-Juvenil no Edifício do BCA em Fazenda.

O acto foi presidido pelo edil praiense, Francisco Carvalho que se mostrou satisfeito por estar a resolver mais um problema das vendedeiras do Mercado de Sucupira e do Plateau que antes não tinham onde deixar as suas crianças enquanto trabalhavam.

“Nós não poderíamos ficar indiferente a vendedeiras que levavam os seus bebés para o mercado e colocavam debaixo das pedras, enquanto vendiam os seus produtos. Estes espaços que inauguramos são presentes de Natal para as vendedoras e vendedores dos mercados do Plateau, Ponta Belém de Sucupira. Fizemos de tudo para concretizar estes projectos antes do Natal para ir de encontro com as suas necessidades” apontou.

Segundo o edil praiense, são conjuntos de salas inauguradas na Rua Pedonal, perto do Mercado do Plateau e outras inauguradas nas proximidades do Mercado de Sucupira, incluindo Centro Infanto-Juvenil no Edifício do BCA, em Fazenda, com capacidade para responder às demandas.

“Ao todo, vamos dispor 100 lugares para o pré-escolar, 60 lugares para jardim e 60 lugares para creche, respondendo à demanda. As crianças, tanto bebés, como as do pré-escolar e ensino básico serão acompanhadas por profissionais capacitados preparados para dar resposta às suas necessidades”, garante Francisco Carvalho.

O presidente da Câmara Municipal da Praia diz estar satisfeito com esta possibilidade de oferecer serviço público de qualidade que vai de encontro com a necessidade e reivindicação de um grupo muito importante para a nossa cidade.

“Este serviço é para as pessoas com maior necessidade. O nosso objectivo maior neste projecto é salvaguardar as crianças, garantir-lhes um futuro melhor” sublinhou.