​Igreja católica apresenta projecto de Jubileu dos Jovens Cabo-verdianos 2024

A Igreja Católica fez, esta quinta-feira, a apresentação do projecto de Jubileu dos Jovens Cabo-verdianos 2024 (PJJCV 2024), no quadro do projecto da Celebração dos 500 Anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde (C500).

A apresentação do Jubileu dos Jovens Cabo-verdianos 2024 foi feita pelo gestor do projecto, Pedro Moreira, que indicou que o Jubileu será momento de celebração, que acontecem na igreja, dentro do quadro da celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde (C500).

“Vamos ter Jubileu temáticos: Jubileu da família, Jubileu das Crianças e dos idosos. E ano de 2024 será Jubileu dos jovens cabo-verdianos que é um evento que acontece por iniciativa dos jovens católicos cristãos, mas para todos os jovens cabo-verdianos”, explica.

Segundo disse durante o Jubileu não serão debatidos apenas questões religiosas e espirituais, mas sim serão tratadas e discutidas questões ecológicas, sociais, históricas e culturais.

O programa do Jubileu começa no dia 7 de Janeiro de 2024, na cidade da Assomada e culminará na semana central final, que vai acontecer de 04 a 12 de Agosto de 2024, na Cidade da Praia, onde serão esperadas 100 mil pessoas.

Pedro Moreira afirmou que o Jubileu tem como objectivo principal fazer os jovens entenderem o que é a celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde, e como é que os jovens podem de alguma forma aderir a esse grande movimento, que será criado ao longo dos anos até chegar a 2033.

“Por isso, os jovens terão questões específicas, estudos e reflexões, mas também terão um elemento chave, fundamental que é reflectir sobre aquilo que chamamos a geração dos 500 anos.

O gestor do projecto citou que durante o Jubileu serão realizadas actividades em diversas ilhas e na diáspora. “Teremos abertura do Jubileu no dia 7 de Janeiro, na Assomada, e o Jubileu será uma realização itinerante, pois vai acontecer em várias ilhas, em que em cada mês será numa ilha, porque muitas pessoas não terão condições de estarem aqui na Cidade da Praia, para participar nesta fase central”.

Com isso, em Janeiro haverá eventos na cidade do Mindelo, em Fevereiro na Brava, e no mês de no Março na ilha do Maio, “haverá actividades em várias ilhas, que serão um pouco daquilo que vai acontecer na Cidade da Praia, no mês de Agosto”.