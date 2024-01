​Tarrafal de Santiago terá posto de carregamento para veículos eléctricos

O concelho de Tarrafal de Santiago terá a partir desta sexta-feira, 12, o posto de carregamento para veículos eléctricos. A inauguração será presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, em representação do Governo.

Segundo uma nota enviada, a inauguração de mais este posto de carregamento está enquadrado no projecto de Promoção da Mobilidade Eléctrica em Cabo Verde (ProMEC), levado a cabo pelo Governo, através do Ministério da Indústria, Comércio e Energia (MICE), e é financiado pelo Mitigacion Action Facility, com a Assistência técnica da Agência Alemã para a Cooperação Internacional (GIZ).

O projecto tem como objectivo promover os Veículos Elétricos (VEs) de forma a atingir uma quota significativa no parque automóvel de Cabo Verde, em alinhamento com a visão estratégica do país materializada na Carta de Política de Mobilidade Elétrica (CPME) e na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) visando contribuir para a redução da dependência dos combustíveis fósseis e a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE).

O concelho de Tarrafal de Santiago está a celebrar o seu santo padroeiro, Nho Santo Amaro Abade, com várias actividades culturais, desportivas e recreativas. Este fim-de-semana acontece mais uma edição do Festival Nhu Santo Amaro que contará com actuação de vários artistas nacionais.

A Sessão Solene em celebração ao Dia do Município de Tarrafal acontece esta sexta-feira, e será presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves.