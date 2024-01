PN investiga incidente de disparos no Palácio do Governo

A Polícia Nacional encontra-se actualmente a investigar um incidente ocorrido na noite do passado dia 11 de Janeiro, quando o Corpo do Serviço de Guarda do Palácio do Governo disparou dois tiros de advertência. O incidente teve lugar, quando os guardas surpreenderam dois indivíduos numa área restrita e de segurança do Palácio que estariam a ser perseguidos por outro grupo.

“Na noite do dia 11 de janeiro, por volta das 01h40 da madrugada, Militares do Corpo do Serviço de Guarda do Palácio do Governo surpreenderam dois indivíduos junto ao portão de saída de emergência (lado Várzea), numa área restrita e de segurança do Palácio, sendo que estes indivíduos estariam sendo perseguidos por um outro grupo de indivíduos”, escreveu a Polícia Nacional, no Facebook, esta sexta-feira.

Segundo a mesma fonte, após o alerta, o Corpo do Serviço de Guarda do Palácio do Governo reagiu, tendo disparado tiros de advertência, com o intuito de dissuadir qualquer tentativa de violação do perímetro de segurança do Palácio do Governo.

“ Na sequência dos disparos efetuados pelos militares, os indivíduos fugiram do local; A Polícia Nacional está, no terreno, a investigar o ocorrido e dará mais informações oportunamente”, lê-se.