Tarrafal de Monte Trigo: Pelo menos dez casas estão em perigo devido ao mar revolto – autoridades municipais

O delegado municipal no Tarrafal de Monte Trigo, Porto Novo, Santo Antão, alertou hoje para a “situação difícil” por que passam as famílias na zona de Praia, devido ao mar revolto, que ocorre, há vários dias, nessa localidade.

Arlindo Santos, contactado pela Inforpress, informou que, pelo menos, dez casas estão em perigo na zona de Praia, na baía do Tarrafal de Monte Trigo, as quais estão a ser inundadas pelas ondas que já destruíram o campo de futebol e atingiu a estrada de acesso.

“A situação das famílias na zona de Praia é muito difícil. Quem de direito deve analisar a situação que se vive no Tarrafal de Monte Trigo e tomar as medidas para a protecção das famílias, cujas habitações estão expostas à acção do mar bravo, correndo sérios riscos”, avançou este responsável.

O delegado municipal do Tarrafal de Monte Trigo sugeriu às autoridades municipais e ao Governo que considerem a situação no Tarrafal de Monte Trigo como “uma prioridade”, tendo em conta o pânico que o mar revolto, todos os anos, por esta altura, cria no seio das famílias, pondo em risco as suas casas e a vida das pessoas.

“O Governo disse que existe um projecto para a orla marítima do Tarrafal de Monte Trigo, mas apelamos no sentido de este projecto ser priorizado, já que as pessoas estão em risco. Se há uma prioridade para Tarrafal de Monte Trigo, esta prioridade é a protecção das casas”, notou Arlindo Santos.

Nos primeiros três meses do ano o mar fica muito agitado no Tarrafal do Monte Trigo, deixando apreensivas as famílias que vivem nas proximidades da orla marítima.

Os habitantes insistem, também, na necessidade de se avançar com a construção do muro de protecção das casas contra o mar revolto, intervenção que, segundo o Governo, está prevista no quadro de um pacote de investimentos previstos para essa zona piscatória, já a partir deste ano.

O executivo governamental prevê investir nos próximos anos cerca de 250 mil contos no Tarrafal de Monte Trigo na requalificação da orla marítima, na construção da estrada Ponta de Atum – Praia e do molhe acostável (quebra-mar).