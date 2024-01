​Cooperação entre Cabo Verde e Portugal é imune aos ciclos políticos nos dois países - Francisco André

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André, assegurou hoje que a sólida relação e cooperação entre Cabo Verde e Portugal permanecem inalteráveis perante os ciclos políticos em ambos os países. Destacando a resiliência dessa parceria face às mudanças governamentais, o secretário reiterou que, ao longo dos anos, a cooperação entre as nações tem não só persistido mas também se fortalecido.

Em conferência de imprensa, à saída de um encontro com a homóloga cabo-verdiana, Miryan Vieira, o membro do Governo de Portugal enfatizou a boa relação entre os países e sublinhou que a expectativa é de um significativo investimento na cooperação, com a certeza de que, independentemente do ciclo político, essa parceria será mantida e aprofundada.

“A nossa expectativa é que, de facto, exista um grande investimento na cooperação entre os dois países ao longo dos últimos anos, e, portanto, a única coisa que eu posso dizer neste momento é que não tenho dúvidas de que, qualquer que seja o ciclo político, essa cooperação será para manter e aprofundar”, afirmou.

A visita de dois dias a Cabo Verde, segundo o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, tem com o objectivo fazer uma avaliação de meio-percurso da execução do Programa Estratégico de Cooperação 2022 – 2026 (celebrado em Março de 2022, por ocasião da VI Cimeira Luso-Cabo-Verdiana) e avaliar a agenda político-diplomática e de cooperação entre Cabo Verde e Portugal.

Francisco André destacou ainda a relação de excelência que se fortalece ao longo dos anos, evoluindo para uma parceria estratégica na última cimeira, e sublinhou as várias conquistas conjuntas de Portugal e Cabo Verde, como a certificação de Cabo Verde pela OMS como país livre de malária e o acordo inovador para conversão de dívida em investimento climático. Destaca os resultados positivos na recuperação económica de Cabo Verde, incluindo crescimento e controle da inflação.

O Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, aproveitou ainda para expressa gratidão pelo apoio de Cabo Verde à candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança da ONU e destaca o país como pioneiro no acesso a novas linhas de financiamento em saúde, ambiente e igualdade de género.

“Gostava de agradecer também o posicionamento e todo o apoio que temos sentido da parte de Cabo Verde no âmbito da nossa candidatura ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Cabo Verde não se limita a apoiar Portugal nesta candidatura, como tem participado activamente nos esforços diplomáticos para o sucesso da mesma”.

Francisco André também fez uma avaliação positiva da relação de cooperação em educação entre os países, destacando o aumento da presença de estudantes cabo-verdianos no ensino superior em Portugal, o aumento no número de bolsas para estudantes cabo-verdianos, que passou de 68 para 86 no último ano, representando um aumento significativo de cerca de 30% no valor dessas bolsas.

O retrato geral da cooperação entre os dois países foi descrito como bastante positivo, reflectindo uma relação de excelência e afecto especial entre cabo-verdianos e portugueses. O objectivo é elevar as relações institucionais para acompanhar os laços pessoais entre os povos.

Durante a estadia em Cabo Verde, estão planejadas visitas a projectos em andamento nas áreas de Educação e Cultura, bem como o início de um projecto de Transição Energética aprovado recentemente no contexto da expansão do Parque Solar, conforme estabelecido no Memorando de Conversão de Dívida.

Além disso, haverá uma visita a um projecto na área da saúde, aprovado no âmbito do apoio extraordinário ao orçamento de Estado. O itinerário também inclui uma visita ao Museu do Campo de Concentração do Tarrafal, como parte das comemorações conjuntas dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 e dos 50 anos da libertação dos últimos presos políticos desse campo.