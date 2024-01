​Assomada é Capital Caboverdiana da Juventude 2024

A cidade de Assomada, concelho de Santa Catarina de Santiago foi escolhida para ser “Capital Caboverdiana da Juventude” (CCCJ) 2024. Informação avançada esta sexta-feira, 19, pela Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago.

A cidade do planalto e o município vão acolher, durante um ano, dezenas de actividades direcionadas para a juventude. Neste sentido, a primeira reunião de concertação aconteceu nesta quarta-feira, 18, nos Paços do Concelho de Santa Catarina.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, a reunião, com a presidente Jassira Monteiro e sua equipa, contou com a presença da representante do Ministério da Juventude e Desporto, Mónica Vicente, da representante do Escritório Conjunto do PNUD (Nações Unidas), Zélia Rodrigues, da Directora para a área da Juventude do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), Zuleica Semedo, do Delegado da IDJ em Santiago Norte, David Soares, e do Assessor do Ministro da Juventude e Desporto, João Pereira.

Desde logo, ficou assente que o lançamento de Assomada, Capital Caboverdiana da Juventude vai acontecer no dia 27 deste mês, sábado, entre as 09 e as 12:30, na Zona Pedonal, com um vasto leque de actividades físicas, exibição de grupos de tabanca, de batuco, de artistas e de grupos musicais.

Conforme a mesma fonte, os eventos que irão decorrer ao longo do ano 2024, abrangem as áreas de desporto, da cultura, do empreendedorismo e da educação, mas também envolvendo os jovens, realizando actividades nas comunidades e nos espaços jovem, debates sobre as questões de género, sensibilização sobre a VBG, gravidez precoce no meio rural, com o envolvimento do ICIEG, promoção do associativismo, e unindo as actividades da IDJ com as festas de romaria de Santa Catarina.

Instituiu, em 2019, pelo Governo, a iniciativa “Cidade Capital Caboverdiana da Juventude – CCCJ”, acontece em parceria com o poder local, com o objectivo de promover o intercâmbio e a mobilidade juvenil, o debate entre os jovens, a sua participação cívica e política e o conhecimento cultural mútuo entre jovens de diferentes municípios e realidades em Cabo Verde.

A CCCJ tem por objectivo projectar, a nível nacional e internacional, cidades que se distingam pela criação de espaços seguros para a juventude cabo-verdiana e apresentação de projectos direcionados à juventude, indo de encontro com às melhores práticas internacionais adotadas sob a liderança do Sistema das Nações Unidas, além de estimular outras instituições a desenvolverem projectos que possam beneficiar os jovens.

Neste sentido, o Governo atribui a uma cidade a designação de “Cidade Capital da Juventude” por um período de um ano, durante o qual é-lhe dada a oportunidade de mostrar, através de um programa multifacetado, a dinâmica no sector da juventude em termos de vida cultural, social, política e económica.

A iniciativa “Cidade Capital Caboverdiana da Juventude” é promotora da cultura da paz, da tolerância e da cidadania activa, através do fomento de intercâmbio e da mobilidade juvenil, do conhecimento cultural e da criação de espaços seguros para debates entre jovens, e destes com as diversas instituições da sociedade civil.