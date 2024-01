Festas do Fim de Ano atraem cada vez mais emigrantes e turistas

O final do ano é marcado pelo retorno significativo de emigrantes que, além de matar saudades dos familiares, buscam entretenimento e boas festas. Os agentes económicos apontam que desde o final de 2023 se observa um aumento expressivo no número de emigrantes, resultando num impacto substancial na economia do país.

Numa volta pela capital do país, é visível que, desde a tentativa de apanhar um táxi até aos serviços de bares e restaurantes, há uma certa dificuldade devido ao elevado número de utentes. Num dos maiores centros de concentração de restaurantes, bares e serviços de entretenimento da Cidade da Praia, o largo da Kebra-Kanela, os gestores dos estabelecimentos referem que, desde o final do ano, o local tem estado constantemente cheio, todos os dias, especialmente no período que vai do final da tarde até à noite.

Emigrantes

Numa conversa com alguns emigrantes de férias no país, apuramos que a intenção de vir para Cabo Verde para o final do ano é estimulada muito cedo. Edneia Silva, cabo-verdiana que vive em Portugal, de férias no país, conta que o planeamento é incitado pelos outros emigrantes que compartilham a boa experiência do entretenimento que o país proporciona. Questionada sobre as despesas do período de férias, Silva sustenta que a experiência vale muito a pena.

“Este ano, para além da minha família, alguns amigos juntaram-se a mim para umas férias memoráveis. Planeámos cuidadosamente as datas para coincidir com os eventos de Final de Ano como o ‘Aloha’ e o ‘I Love CV’, verdadeiras marcas de Cabo Verde. Reservei uma verba de três mil e quinhentos euros para estas férias, consciente de que os custos de estadia são reduzidos, pois temos uma casa aqui. Essa quantia destinava-se essencialmente a garantir momentos agradáveis e experiências memoráveis com a família e os amigos. Frequentamos muitos restaurantes, aderimos à maioria das festas, fomos passar um fim-de-semana na ilha do Maio e, inclusive, estamos ainda aqui por conta do festival de Nhu Santo Amaro e só regressamos no dia 18 para Portugal”.

Na mesma linha, Verónica, que também está de férias no país, admitiu que as festas influenciaram a sua decisão de optar por Cabo Verde para as suas férias.

“Eu tinha alguns compromissos familiares, mas também devo admitir que o entretenimento do país influenciou a minha decisão. Posso dizer que Cabo Verde tem um grande potencial em termos de entretenimento, principalmente este ano em que o país recebeu um número muito maior de emigrantes, comparado com outros anos anteriores. Os restaurantes estão sempre cheios e há emigrantes que voltaram para o exterior onde residem, depois do ano novo e já regressaram novamente por conta das festas do município do Tarrafal.”

Promotores de eventos

Numa conversa com Suca, sócio-gerente da empresa Sigui Sabura, uma das produtoras das maiores festas do país, que atraem centenas de nacionais, emigrantes e estrangeiros, torna-se evidente que os eventos de Final de Ano desempenham um papel crucial como catalisadores económicos. Este visionário promotor enfatiza que, a cada ano, o interesse das pessoas em escolher o país para eventos e entretenimento está em constante ascensão. A empresa é responsável por organizar as icónicas festas “Aloha” e “I Love CV”, as quais, segundo Suca, experimentaram nos últimos três anos um aumento extraordinário na procura por bilhetes, com uma adesão em massa de participantes de vários países ao redor do mundo.

“Durante todo o ano, organizamos eventos na diáspora, abrangendo diversos países, e apostamos num grande evento final, como se fosse o evento principal, aqui em Cabo Verde. Esta iniciativa não só desperta o interesse dos emigrantes no estrangeiro como também serve como um convite caloroso para reunir toda a diáspora em Cabo Verde. Desde o adorado ‘I Love CV’ até ao grande evento ‘Aloha’ e outras festividades memoráveis, oferecemos uma diversidade de eventos reservados especialmente para o Fim de Ano. Esta estratégia tem-se revelado um sucesso, à medida que notamos um aumento constante na procura pelo país como destino para eventos e entretenimento a cada ano”.

Suca apontou, como referido, que o evento ‘Aloha’ agregou um aumento significativo na procura nos últimos três anos e que a procura de bilhetes é tão expressiva que se torna incalculável.

“Apenas no nosso site, registamos a presença de mais de 20 mil pessoas de pelo menos 36 países distintos, ávidas por garantir os seus bilhetes online para o ‘Aloha’”, revelou.

Falando ainda em números, o Sigui Sabura revelou que só para o evento Aloha foram vendidos mais de 800 bilhetes, somando os artistas convidados, totalizando assim mais de mil pessoas no evento.

Ponto de entretenimento a nível mundial

O promotor de eventos Dans Fialho acredita que Cabo Verde tem condições para ser um grande pólo de entretenimento. Apostando no diferencial do país, este promotor conta que todos os eventos na altura do final do ano até o presente contaram com total adesão do público.

“Mesmo para a realização dos eventos, por conta da muita procura, é complicado para a organização, o que é muito bom, é um sinal de que o país tem estado num bom caminho e, se aprimoramos, podemos fazer deste um grande impulsionador da economia bem como um diferencial que pode cativar ainda mais o público lá fora”.

Com vários anos de experiência como produtor de eventos, Suca diz que a cada ano se constata um aumento exponencial na procura dos eventos, não só por cabo-verdianos, mas também pessoas de diversas nacionalidades estão sendo atraídas para o arquipélago, que na sua visão tem todo o potencial de ser um grande ponto de entretenimento.

“É uma tendência com a qual Cabo Verde já pode contar; estamos a trabalhar nisso para organizar esta época alta de estadia de emigrantes e não só, com o objectivo de transformar Cabo Verde, principalmente a Cidade da Praia, que tem o potencial de se tornar numa capital de entretenimento. É evidente que estamos a atrair não apenas os cabo-verdianos. Este ano notamos um considerável número de pessoas que não são cabo-verdianas e escolheram o país devido ao conhecimento do tipo de entretenimento que oferecemos. À semelhança de muitas pessoas que procuram Ibiza pelo seu entretenimento, aos poucos podemos transformar Cabo Verde num ponto alto de diversão e sabemos que isso terá um impacto extraordinário na economia. Será um grande diferencial para o país”, acredita.

Suca adverte que o principal desafio do país para uma ascendência a capital de entretenimento são os desafios burocráticos ao realizar eventos, o que cria barreiras para a satisfação do público e a promoção do país. O promotor analisa que os eventos são mais do que simples celebrações, contribuem positivamente para a economia e a imagem de Cabo Verde.

“Temos que falar da burocracia. Para realizarmos os eventos e para que as pessoas saiam satisfeitas, com vontade de regressar e trazer mais pessoas, além de nos preocuparmos em agradar o público, sempre há a questão da burocracia criando barreiras. Temos que ver que os eventos não são só eventos, são algo bom para o país que gera economia, trabalha a imagem de Cabo Verde. Existem instituições que criam bastante dificuldades até o último momento, os dirigentes com o documento na secretária, mas insistem em atrasar-se a dar feedback porque consideram que é apenas mais uma festa. A burocracia dificulta e limita muito o nosso trabalho”, ressaltou.

O Sigui Sabura aponta que mais de trinta empresas estiveram envolvidas no evento “I Love CV”, proporcionando oportunidades a diversas pessoas. O serviço de staff envolve mais de 300 pessoas, distribuindo ganhos de forma abrangente.

“Assumimos todos os riscos, buscando colher o máximo de benefícios e gerar recursos para diversos sectores, assemelhando-se ao funcionamento de uma ampulheta.”

Na mesma linha, o promotor de eventos Dans Fialho destaca a urgência de Cabo Verde eliminar as inúmeras barreiras burocráticas e incentivar iniciativas que, para além de elevar a imagem do país, criem oportunidades de trabalho para várias empresas. Esta abordagem não só movimenta a economia, mas também explora o potencial do país de forma mais abrangente. Dans Fialho enfatiza a importância de desburocratizar o processo, permitindo que eventos e iniciativas se desenvolvam mais fluidamente, gerando benefícios significativos para Cabo Verde.

Agentes económicos

Numa visita a vários restaurantes na capital do país constatamos, através dos responsáveis, que a época actual está bastante favorável devido ao significativo número de emigrantes e estrangeiros presentes no país. Keny, responsável pelo staff noturno do restaurante Linha D’água, confirmou que a casa tem estado constantemente cheia nas últimas semanas.

Estabelecimentos no largo da Kebra Kanela, de maneira semelhante, relataram uma boa adesão do público, atribuindo-a ao elevado número de emigrantes e estrangeiros que escolheram Cabo Verde para as suas férias.

“Desde o final do ano, registamos uma adesão notável, com vendas favoráveis. Contamos com um significativo número de clientes locais fiéis, mas este boom económico está directamente relacionado com a presença de emigrantes e estrangeiros, que este ano marcam presença em grande número no país, procurando entretenimento e espaços agradáveis para desfrutar”, enfatizou uma operadora de caixa de um dos estabelecimentos do largo da Kebra Kanela.

O promotor de eventos Suca ressalta ainda que a economia, no geral, este final de ano, contou com um grande benefício com a estadia dos emigrantes.

“Este ano, tivemos um aumento brutal dos emigrantes de férias no país, o que mexeu de forma significativa com a economia do país. Foi o que constatamos; os hotéis estão cheios, apartamentos esgotados, o aluguer de carros esgotado, o transporte de táxis com muitas dificuldades, pois estavam sempre ocupados, restaurantes, de um modo geral, todos lotados logo de manhã, durante o dia sempre cheios e, à noite, mais ainda. Mesmo nas lojas, podemos ver que a economia, no geral, este final de ano, benificiou com a estadia dos emigrantes, um impacto realmente significativo na economia”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1155 de 17 de Janeiro de 2024.