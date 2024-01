Ministra portuguesa em Cabo Verde para inteirar-se dos projectos financiados e inaugurar residência em Pedra Badejo

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança de Portugal iniciou hoje uma visita ao arquipélago, tendo previsto deslocar-se esta manhã ao município de São Lourenço dos Órgãos para visita às estruturas de apoio de actividades geradoras de rendimento.

Ana Mendes Godinho, acompanhada nesta deslocação pelo ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, vai ter a oportunidade de inteirar-se sobre o andamento da implementação do projecto promovido pela SOLMI (Associação de Apoio às Iniciativas de Auto Promoção) no âmbito do programa de cooperação entre os dois ministérios.

Da agenda de visita da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal consta ainda uma visita à nova residência de formandos e formadores de Pedra Badejo (Santa Cruz) a ser inaugurada esta tarde e uma visita, no dia, 24, ao Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA).

A cerimónia de inauguração das obras de reabilitação do edifício da residência para formandos e formadores em Pedra Badejo, Santa Cruz, vai ser presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

A reabilitação do edifício da residência para formandos e formadores em Pedra Badejo insere-se no projecto de estabelecimento de Centros de Excelência Profissional em Cabo Verde, com o apoio da República portuguesa.

Estes centros, segundo uma nota de imprensa, são destinados a serem referências nacionais, promovendo a qualificação e a formação profissional de excelência e ampliando o acesso à formação profissional, através de iniciativas específicas e a criação de sinergias com o Fundo de Promoção do Emprego e da Formação.

O protocolo de financiamento para as obras de reabilitação da residência, no valor de 45 mil contos, foi rubricado em Novembro de 2019, no âmbito do programa de Cooperação 2018-2021 entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal e o Ministério das Finanças de Cabo Verde.