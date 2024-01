Responsáveis da banca debatem inovação no sector bancário

Os responsáveis das instituições bancárias em Cabo Verde participam, nesta quarta-feira, dia 24, na cidade da Praia, de uma conferência destinada a debater as novas tendências da indústria financeira e a transformação digital em curso no sector bancário.

A iniciativa é da Asseco PST, que é uma empresa especialista no desenvolvimento de software bancário. A conferência é uma iniciativa para destacar a evolução e flexibilidade dos sistemas bancários e estará em destaque a apresentação da nova solução de “core” bancário para ambiente Cloud (Asseco CB), numa altura em que a “nuvem” ganha espaço numa economia cada vez mais digital.

O “core” bancário, como explica a nota, é o coração da infraestrutura tecnológica de qualquer banco. O “core” permite assegurar a gestão dos clientes, das contas correntes, dos depósitos, dos empréstimos ou das transferências, entre muitos outros tipos de movimentos bancários que qualquer pessoa executa no seu dia-a-dia.

A Asseco PST aponta que com o avanço contínuo da tecnologia, os sistemas “core” dos bancos também precisam de se adaptar e interligar- se com novas soluções, sejam elas as aplicações nos telemóveis, a inteligência artificial ou a Cloud.

“A modernização dos sistemas de ‘core’ bancário é um desafio permanente para todos os bancos. Actualizá-los exige investimento em tempo e conhecimento”, explica Daniel Araújo, CEO da Asseco PST.

E o mesmo responsável acrescenta: “A abordagem proativa da nossa empresa tem permitido uma evolução positiva aos bancos com quem trabalhamos, respondendo às suas necessidades de evolução e crescimento”.

Presente em Cabo Verde desde 1992, assegurando o sistema de gestão da primeira instituição financeira do país, a Asseco PST assegura o “core” bancário de quatro dos oito bancos comerciais que, à data de hoje, integram o sistema financeiro. Adicionalmente, a empresa tecnológica tem ainda como cliente mais uma instituição financeira por via de outras soluções aplicacionais.

No programa da conferência serão, igualmente, abordadas outras soluções tecnológicas dirigidas aos bancos e que impactam o dia-a-dia de qualquer pessoa, incluindo a nova oferta na área de canais digitais, a Asseco OCP – Omnichannel Platform.

Líder em desenvolvimento de soluções tecnológicas para a banca, a Asseco PST está presente em mais sete mercados, além de Cabo Verde. São os casos de Portugal, onde tem a sua sede, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Namíbia e Malta.

A empresa integra desde 2015 a multinacional Asseco Group, um dos maiores fornecedores europeus de software, cotado internacionalmente nas Bolsas de Varsóvia (Polónia), Tel Aviv (Israel) e Nasdaq (Estados Unidos). A Asseco PST é parceira de mais de 70 instituições financeiras, entre bancos, seguradoras e SFAC (sociedades financeiras para aquisições a crédito), contando com uma equipa de mais de 600 colaboradores.