Santa Cruz inaugura residência para formandos e formadores orçada em 45 mil contos e com apoio de Portugal

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, inaugurou esta terça-feira, 23, a residência para formandos e formadores no município de Santa Cruz, um investimento de cerca de 45 mil contos.,

No seu discurso, o chefe do Governo sublinhou os esforços do Governo junto de vários parceiros para a criação de oportunidades para os jovens, mas também para criar oportunidades de desenvolvimento do país.

No quadro das residências, avançou que há um outro desafio, nomeadamente, a questão da acção social universitária, realçando o facto do país ser ilhas, com algumas dificuldades de ligação e de mobilidade.

Neste sentido, prosseguiu o chefe do Governo, as residências vão permitir, não só jovens de outras ilhas ou municípios ter a oportunidade de estudar e se formar, mas também permite ao país acolher jovens de outros espaços de língua portuguesa, que possuem uma relação muito estreita com Cabo Verde, exemplificando com exemplo de São Tomé e Príncipe.

O primeiro-ministro relembrou ainda que há alguns anos, no município de Santa Cruz, a conversa era sempre à volta da pobreza, de problemas, mas que hoje, se nota que “há uma mudança significativa”.

Mudança essa que, segundo Ulisses Correia e Silva, foi primeiro na atitude, justificando que “a pobreza não é uma fatalidade, mas sim algo que pode ser alterado e mudado, primeiramente na cabeça das pessoas”.

Sublinhou igualmente a pertinência que a questão de oportunidade, do empreendedorismo, do emprego e da capacidade de realização, de negócios, de micro-pequenas e médias empresas e da formação se reveste, devido à “confiança conseguida nas realizações”.

Por seu turno, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Godinho, considerou que este foi um “dia simbólico” naquilo que tem sido a relação de cooperação entre Portugal e Cabo Verde.

Aliás, recordou os problemas enfrentados com o processo, devido à covid-19, mas congratulou-se que, mesmo assim, foram ultrapassados os obstáculos, e hoje foi feita a entrega desta residência totalmente requalificada e equipada para servir o município, a ilha, o país e os parceiros.

Igualmente, destacou que a cooperação assumida entre os dois países é uma cooperação independentemente dos governos que passam pela liderança e que esta parceria, o acordo de mobilidade entre Portugal e Cabo Verde “é um exemplo imenso ao mundo que cada vez mais estas barreiras entre povos têm que ser deitadas abaixo”, pois só assim se consegue ir cada vez mais longe.

Nesta senda, Ana Godinho sublinhou que o que une esses dois países são as pessoas e o capital humano, um “investimento decisivo” que o mundo tem que fazer cada vez mais, por ser um “investimento nas pessoas e que faz a diferença num país”.

Já para o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, este investimento vai garantir um melhor desenvolvimento socioeconómico deste município, realçando que apesar de ter funcionado por pouco tempo no passado, o edifício recebeu vários jovens, inclusive de outros países parceiros.

O autarca considerou que o edifício tem a sua história no processo da formação e transformação de vida dos jovens, mas também o seu contributo no desenvolvimento do município e do país.

Também presente no acto, o presidente do conselho de administração do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Paulo Santos, asseverou que o Governo define o emprego e a formação profissional como “uma das áreas prioritárias daqueles que buscam a excelência e o aprimoramento profissional”.

Daí, considerou que a formação profissional é “um pilar fundamental” para o crescimento pessoal e para o avanço da sociedade, acrescentando que ela proporciona oportunidades, abre portas e capacita indivíduos a enfrentar os desafios do mundo profissional com competência e confiança.

Neste sentido, avançou que o desafio maior é “transformar Cabo Verde num país de oportunidades para os jovens”, com destaque particularmente para os que estão fora do emprego, da formação e fora da educação.

Sobre o espaço, disse que o foco é trabalhar para que seja um ambiente acolhedor, onde a criatividade e a inovação possam florescer e as sementes do conhecimento germinem e frutifiquem, de forma a que cada formando e formador possa continuar a crescer, superar e a contribuir para o bem-estar e o progresso da sociedade.

Os trabalhos de reabilitação da infra-estrutura inserem-se no projecto de estabelecimento de Centros de Excelência Profissional em Cabo Verde, com o apoio de Portugal e a obra foi concebida para servir de “referência nacional” e para “promover a qualificação e a formação profissional de excelência”.

O protocolo de financiamento para as obras de reabilitação da residência foi firmado em Novembro de 2019, no âmbito do programa de Cooperação 2018-2021 entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal e o Ministério das Finanças de Cabo Verde, e o investimento total nas obras ronda os 45 mil contos.

Na parte de manhã, a governante portuguesa efetuou uma visita à estruturas de apoio de actividades geradoras de rendimento, no município de São Lourenço dos Órgãos, projeto implementado pela SOLMI no âmbito do Programa de Cooperação entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal e o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social de Cabo Verde.