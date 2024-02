Cabo Verde comprometido com a inclusão e inspiração das mulheres

A Embaixadora da Women in Tech CV, Mayra Silva, avançou que a organização busca consolidar e fortalecer o papel das mulheres na tecnologia, impulsionando uma revolução digital com igualdade de género. Com o intuito de catalisar uma transformação significativa, a organização almeja oferecer oportunidades educacionais, fomentando a troca de experiências e facilitando o acesso a recursos essenciais.

Aconteceu, entre os dias 24 e 27 de Janeiro, o lançamento oficial da ‘Chapter Women in Tech®’, em Cabo Verde, que tem como objectivo impulsionar a igualdade de género no sector tecnológico. Numa aliança com a visão global da Women Tech Global, a Embaixadora do Chapter Women in Tech® em Cabo Verde, revela a importância do lançamento oficial deste capítulo no arquipélago.

Num contexto onde a Women Tech Global, uma ONG presente em mais de 48 países, busca capacitar mais de 100 milhões de mulheres até 2030, Cabo Verde destaca-se como um protagonista comprometido.

Mayra Silva compartilha a missão local de reforçar este propósito global, não apenas como mais um capítulo, mas como uma força determinada a impulsionar a inclusão e o empoderamento das mulheres cabo-verdianas no cenário tecnológico, buscando capacitação e contribuindo activamente para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e moldando o futuro tecnológico do país.

Chapter Women in Tech®’ em Cabo Verde

A Women in Tech em Cabo Verde, é liderada pela embaixadora Mayra Silva, que considera como algo crucial para impulsionar a inclusão e empoderamento feminino na tecnologia. A Women in Tech Cabo Verde, como parte dos 48 capítulos globais, emerge como uma força catalisadora na busca pela capacitação de 5 milhões de mulheres até 2030, destacando seu compromisso com a igualdade de género e o fortalecimento da presença feminina no sector digital cabo-verdiano.Top of Form

“No âmbito do lançamento oficial do Chapter Cabo Verde, apresentou-se um conjunto de actividades, como forma de vincar o nosso compromisso em ajudar as mulheres a encontrar a sua voz no mundo da tecnologia. Na sequência realizamos o Programa Mulheres na Engenharia: Masterclasses intensivos, que contou com a participação de especialistas da Women in Tech ® Portugal e especialistas nacionais. Mulheres na Engenharia, é um programa intensivo de capacitação aos estudantes/meninas do ensino superior”.

Conquistas e desafios

Segundo Mayra Silva, na primeira fase, o foco é em actividades voltadas à volta da capacitação e educação digital. A título de exemplo, a embaixadora revelou que mais de 300 crianças com idade compreendida entre os 6 e os 12 anos foram beneficiadas com formação na área de robótica e informática básica, em Mindelo, e na Cidade da Praia.

“Cabo Verde, está cheio de mulheres incríveis, e aproveito para reforçar que enquanto representante da Women in Tech Cabo Verde, iremos incentivar mais mulheres cabo-verdianas a se aventurarem no mundo das tecnologias. Promover a interajuda feminina, melhorando o nível de vida, através da capacitação com recurso às novas tecnologias. Desenvolver o ‘Agile Mindset’ e criar mais ‘role models’, para que as mulheres tenham maior representatividade na liderança de diferentes indústrias, nomeadamente na tecnologia e estar na linha de frente das acções, assim como inovação aberta e empreendedorismo inovador”.

Durante o seu mandato, Mayra Silva assegura que tudo fará para que os recursos e ferramentas existentes da Women in Tech GLOBAL estejam à disposição e em benefício das mulheres cabo-verdianas, no país e na diáspora.

“Em Cabo Verde, como em muitos lugares, os desafios na promoção da igualdade de género no campo tecnológico incluem a falta de representatividade feminina, estereótipos de género e acesso desigual de oportunidades educacionais. A meu ver, para superarmos esses desafios envolvem educar a sociedade sobre a importância da diversidade de género na tecnologia; inclusão na educação: garantir que meninas tenham acesso igualitário a programas educacionais em Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes, e Matemática (STEAM), etc”.

Mayra Silva defende que a superação dos desafios envolve ainda mentoria e networking, que trabalha em estabelecer programas para apoiar as mulheres nas suas carreiras tecnológicas e criar redes de suporte; desafiar e desconstruir estereótipos de género incentivando as mulheres em todas os níveis da indústria; criar políticas inclusivas; promover eventos e iniciativas específicas para mulheres na tecnologia e dar visibilidade e inspirar próximas gerações.

Inclusão

A embaixadora da Women in Tech Cabo Verde sublinha que é fundamental criar as condições para que mulheres e raparigas possam usufruir dos seus direitos para alcançar o seu pleno potencial. A organização, segundo Mayra Silva, pretende realizar eventos locais, programas de mentorias específicos para as mulheres, meninas e crianças das comunidades. Ainda destacar mulheres, para partilhar histórias inspiradoras, engajar-se em eventos e actividades comunitárias para o aumento da visibilidade e promoção da inclusão.

“É necessário o esforço colectivo para a promoção da igualdade. É importante envolver toda a sociedade, convocar homens, rapazes e pessoas de todos os géneros – seja no governo, academia, no sector privado ou nas comunidades –todos têm aqui um papel importante a desempenhar. Pretendemos agregar mais valor através de programas de mentorias, eventos educacionais, facilitar redes de networking e parceiros estratégicos. Estas iniciativas visam criar oportunidades de aprendizagem, troca de experiências e acesso a recursos”.

A visão de longo prazo do Women in Tech Cabo Verde para a igualdade de género no sector tecnológico, é “ajudar para um mundo onde mulheres e meninas prosperem no STEAM, moldando o futuro da tecnologia com confiança e excelência”.

“Não há dúvidas de que o mercado de trabalho para quem está na área de tecnologia é promissor. Portanto, é preciso sermos resilientes, estar sempre abertos a novas experiências, pois às vezes oportunidades inesperadas podem levar a trajectos incríveis. Cada uma de nós, individualmente, devemos ser um role model, um parceiro que encoraja as meninas, mulheres a crescerem, a serem audaciosa, confiar em si própria, nas suas habilidade e capacidade”.

A cerimónia de lançamento da ‘Chapter Women in Tech®’ contou com a presença de figuras proeminentes, incluindo o Primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva, e a CEO da Women in Tech Global.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1157 de 31 de Janeiro de 2024.