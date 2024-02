CMP promove Feira de Cinzas no largo do Estádio da Várzea

​A Câmara Municipal da Praia promove a IX edição da Feira de Cinzas nos dias 12, 13 e 14 de Fevereiro, no largo do Estádio da Várzea, com cerca de 180 expositores.

Em comunicado, a Câmara Municipal da Praia, promotora da iniciativa, explica que o objectivo é promover a cultura e oferecer um espaço para os comerciantes exporem e venderem os seus produtos para a dinamização da economia local. A animação, adiantou, ficará por conta dos grupos de batucadeiras Taresa Tradison de Terra, Fidjo de Cruz Marques, Mondon Eugenio Lima, Herança de Nôs Terra, grupo de tabanca de Achada Santo António e artistas locais. A cerimónia de abertura será presidida pelo presidente da câmara municipal, Francisco Carvalho, o administrador do Serviço Público de Abastecimento do Município da Praia (SEPAMP), José Carlos Varela e do representante dos rabidantes.

