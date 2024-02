Dom Arlindo Furtado reuniu-se com Papa Francisco

​O bispo da Diocese de Santiago, Cardeal Dom Arlindo Furtado participou da reunião crucial com Sua Santidade, Papa Francisco, no âmbito do encontro do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, que decorreu em Roma.

A assembleia plenária do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos decorreu de 06 a 09 do corrente mês e juntou os membros para um debate à volta da formação litúrgica e analisar os desafios e as oportunidades da Igreja de hoje. Segundo a Diocese de Santiago de Cabo Verde, o Papa Francisco destacou a importância da reforma litúrgica para a renovação da Igreja e que essa reforma deve ser conduzida em benefício de todo o povo de Deus. "Sessenta anos após a promulgação do Sacrosanctum Concilium, sua relevância ainda é notável", sublinhou o Papa Francisco, destacando o desejo do Concílio de reformar a Igreja nas suas dimensões fundamentais e ressaltou a necessidade de fortalecer a vida cristã dos fiéis, adaptar as instituições eclesiásticas às demandas contemporâneas, promover a unidade dos crentes em Cristo e atrair mais pessoas para a comunidade da Igreja. O Santo Padre realçou ainda que a reforma da Igreja está intrinsecamente ligada ao amor da Igreja por Cristo, comparando-o à fidelidade conjugal e que essa reforma exige uma conformidade total com Cristo, a ponto de refletir plenamente o seu amor e sua vontade. O Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos é um dos dicastérios da Cúria Romana, a estrutura administrativa da Igreja Católica Romana. Este dicastério tem a responsabilidade de promover e regular o culto litúrgico da Igreja, bem como a administração dos sacramentos e foi estabelecido pelo Papa Paulo VI, em 1969, como parte das reformas do Concílio Vaticano II, unificando várias congregações e comissões relacionadas com a liturgia e os sacramentos. O Dicastério é encarregado de interpretar e promulgar as normas litúrgicas da Igreja Católica, além de fornecer orientações pastorais e recursos para os Bispos e as comunidades católicas em todo o mundo, incluindo Cabo Verde, representado pelo bispo da Diocese de Santiago. A plenária foi também uma ocasião de celebração e comunhão litúrgica, com a liturgia das horas e a missa, presididas por alguns membros do Dicastério.

