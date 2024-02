IMP interdita saída de embarcações de pesca local

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou a saída para o mar de botes e pequenas embarcações de pesca local, durante as próximas 24 horas devidas às condições do estado do tempo.

“Atendendo às condições de tempo no arquipélago durante as próximas 24 horas. Vento 5 – 6, ocasionalmente 7 nas Zonas Ocidentais. Ondas NW/NE 2.0 – 4.5m. Tendência para redução significativa da visibilidade, devido à bruma seca”, lê-se no comunicado da autoridade marítima. De referir que nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou que, nos próximos dias, o arquipélago estará envolto numa densa camada de partículas de poeira, reduzindo a visibilidade. A previsão indica que o período de maior concentração será a partir do início da manhã e durante todo o dia 21, com a visibilidade horizontal podendo cair para valores abaixo dos 2000 metros.

