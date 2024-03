​Faleceu Padre Boaventura Lopes

A Diocese de Santiago de Cabo Verde informou esta quinta-feira, 29 de Fevereiro, o falecimento do Padre Boaventura Lopes, aos 74 anos de idade.

Segundo uma nota da Diocese de Santiago de Cabo Verde, o Padre Boaventura, natural de Santa Catarina e nascido em 14 de Julho de 1949, estava internado no Hospital Universitário Agostinho Neto e faleceu esta quinta-feira, 29 de Fevereiro, após uma longa batalha.

“Padre Boaventura, que foi ordenado sacerdote juntamente com o Cardeal Dom Arlindo Furtado e o Padre José Constantina, dedicou sua vida ao serviço à comunidade católica, deixando um legado de amor e dedicação que será eternamente lembrado”, refere.

A mesma fonte frisou que o falecimento do Padre Boaventura Lopes deixa a comunidade católica de luto.

“O falecimento do Padre Boaventura deixa um vazio profundo em nossos corações, mas sua memória continuará viva entre nós e neste momento de luto, nossos pensamentos e orações estão com seus familiares e amigos, e rogamos a Deus que conforte seus corações e receba o Padre Boaventura em sua infinita misericórdia”, expressa.

A Diocese de Santiago de Cabo Verde comunicou que as celebrações fúnebres estão programadas da seguinte forma: sexta-feira, dia 1 de Março, às 07:00, onde será realizada uma Missa de corpo presente no Salão Paroquial do Bairro Craveiro Lopes.

Em seguida, às 15:00, acontecerá a Missa de encomendação do corpo na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Assomada, Santa Catarina, presidida pelo Bispo da Diocese de Santiago, Cardeal Dom Arlindo Furtado.