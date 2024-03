Oito empresas assinam protocolo de incubação com a DGAIC

Oito empresas assinaram, na manhã desta sexta-feira, o protocolo de incubação com a Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC)

A Directora Geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro, afirma que com a assinatura deste protocolo de incubação, espera-se que as empresas contempladas trabalhem entre elas para tirarem o melhor proveito do espaço.

“Estamos a falar de oito empresas, mas cada empresa tem com quem trabalhar, tem o seu grupo de trabalho, ou seja, que aproveitem a casa não só para vender mais, mas também para criarem em conjunto, terem momentos de partilha, momentos de criação, podem também trazer pessoas de fora para aprenderem, serem instrumentos de ensino e de aprendizagem entre elas”, afirmou.

As empresas que ficarão incubadas por um período de seis meses a um ano têm um compromisso contratual de apresentar projectos para dinamizar o Palácio da Cultura Ildo Lobo, onde ficam instaladas.

“Têm o compromisso de, como diz o contrato, trimestralmente apresentarem trabalhos, projectos para o Palácio da Cultura, de forma também a dinamizarmos o espaço. Temos uma empresa de multimédia que também tem o compromisso de apoiar a casa, nós temos vários concertos e a maioria desses concertos são realizados pela sociedade civil mas temos um plano de ter nossos próprios eventos”, justifica Monteiro

A assinatura destes contratos de incubação acontece no âmbito do programa Praia Criativa e contempla empresas pertencentes aos sectores da moda, artesanato, cinema, audiovisual e multimédia, teatro e produção de eventos.