Reabilitação e modernização do Mercado de Peixe traz especialistas a São Vicente

Consultores do projecto “Turismo resiliente e desenvolvimento da Economia Azul em Cabo Verde”, financiado pelo Banco Mundial, estarão durante cinco dias em São Vicente para estudos visando a reabilitação e modernização do Mercado de Peixe.

O primeiro passo desta iniciativa, de acordo com informações avançadas pelo Ministério do Mar, ocorre na tarde de terça-feira, 05, na sala de reuniões do Instituto do Mar (IMar), em São Vicente, através de um workshop que irá permitir o diálogo, a recolha de informações e a interação directa com elementos desse grupo de trabalho.

A ideia, segundo a mesma fonte, é recolher informações para a elaboração de estudos para a reabilitação e modernização do Mercado de Peixe de São Vicente, do ponto de desembarque de pescado anexo ao mercado e toda a área envolvente

O workshop é promovido pelo Ministério do Mar, através da Direcção Nacional de Pesca e Aquacultura, em parceria com a Câmara Municipal de São Vicente.

O projecto “Turismo resiliente e desenvolvimento da Economia Azul em Cabo Verde”, financiado pelo Banco Mundial, objectiva aumentar a diversidade e a resiliência na oferta turística e a participação das pequenas e médias empresas nas cadeias de valor relacionadas com o turismo em destinos específicos, conforme o Ministério do Mar.