Porto Novo: Suspeito da morte de mulher de 30 anos encontrado sem vida

O principal suspeito do crime que envolveu a morte de uma mulher, esta segunda-feira, na cidade do Porto Novo, Santo Antão, foi encontrado sem vida ontem à tarde, confirmaram os serviços da Protecção Civil.

Ravilton Évora, que estava desaparecido desde segunda-feira, foi encontrado sem vida na zona de Morro Braz, nos arredores da cidade do Porto Novo, conforme apurou a Inforpress no local.

Sobre ele recaíam fortes indícios de ter matado a sua ex-namorada, Andira Dias e estava a ser procurado pela polícia.

Andira Dias, de 30 anos de idade, natural da Ribeira das Patas, foi encontrada morta na casa onde morava, no bairro de Berlim, na cidade do Porto Novo, e as autoridades policiais admitem tratar-se de um crime passional.