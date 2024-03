​ICIEG celebra Dia Internacional da Mulher com actividades na Cidade da Praia

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), em colaboração com as Nações Unidas realiza algumas actividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que se assinala hoje, 08 de Março, sob o lema global “Investir nas mulheres, acelerar o progresso”.

Segundo uma nota do ICIEG, este evento anual, celebrado em todo o mundo com base em lemas e temas identificados pelas Nações Unidas, tem como objectivo destacar e reconhecer a contribuição significativa das mulheres para a dinamização e diversificação económica, bem como para o progresso do desenvolvimento de Cabo Verde.

O evento principal acontecerá na Praça Center, Palmarejo, às 18 horas, e o programa incluirá uma série de discursos, reconhecimentos e homenagens à contribuição das mulheres para o progresso económico e social de Cabo Verde.

Consta do programa, o lançamento da música da linha VBG 800 18 18, com as batucadeiras, acto de reconhecimento da contribuição da Associação Cabo-verdiana de Promoção e Inclusão das Mulheres com Deficiência (APIMUD), no investimento e inclusão das mulheres com deficiência - ICIEG e ECOBANK, desfile inclusivo numa parceria com o estilista Cinzo Gamboa, roupas feitas pela APIMUD, actuação de música e dança do Grupo Guineense – Kabaz di Terra e lançamento da 2ª música VBG 800 18 18.

O acto central da comemoração será presidido pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, e contará com a presença do Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. Também estarão no evento a presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, e a Coordenadora Residente das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portela de Souza.