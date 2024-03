​IEFP e CVTelecom assinam acordo para financiamento de bolsas de formação profissional

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a Cabo Verde Telecom, assinaram esta quinta-feira, 07, um acordo para financiamento de bolsas de formação profissional, no valor de 1300 contos.

Segundo o IEFP, essa parceria visa beneficiar os formandos do IEFP que enfrentam dificuldades no acesso e na continuidade dos cursos de formação profissional, devido à falta de recursos financeiros, promovendo assim a inclusão.

“Através desse acordo, espera-se fortalecer a capacitação dos jovens e contribuir para o crescimento económico e social do país. Com essa iniciativa, o IEFP e a Cabo Verde Telecom reafirmam o seu compromisso com o desenvolvimento profissional e a criação de oportunidades para a juventude cabo-verdiana”, aponta a mesma fonte.

Na cerimónia, o presidente do Conselho Directivo do IEFP, Paulo Santos, destacou a importância do acordo, que permitirá que os jovens de famílias de baixa renda tenham acesso à formação profissional.

Paulo Santos expressou ainda a sua satisfação com a parceria e destacou a importância da responsabilidade social das empresas cabo-verdianas.

O presidente do Conselho Directivo do IEFP elogiou, em particular o presidente da CV Telecom pelo engajamento e sensibilidade em questões sociais, e incentivou outras grandes empresas do país a seguirem esse exemplo, promovendo o bem-estar social e a justiça em Cabo Verde.

"Esta cooperação entre o IEFP e a CV Telecom representa um avanço significativo na promoção da formação profissional e no investimento no desenvolvimento de recursos humanos no país, reforçando o compromisso do Governo com a inclusão formativa e o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde", frisa.