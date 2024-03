Ribeira dos Bodes: Actividade agrícola reduzida à metade devido à diminuição do caudal do furo - agricultores

A actividade agrícola no perímetro agrícola de Recantinho, no vale da Ribeira dos Bodes, Porto Novo, reduziu à metade nos últimos tempos para a aflição dos 25 agricultores que dispõem de parcelas agrícolas nessa zona.

A informação foi avançada hoje à Inforpress pelo porta-voz dos agricultores na Ribeira dos Bodes, Henrique da Luz, que explicou que na origem dessa situação está a redução drástica do caudal do Furo em Recantinho.

Avançou que as famílias que cultivam parcelas nesse perímetro agrícola estão preocupadas, já que é dessa actividade que tiram o seu sustento e convidou o ministro da Agricultura e Ambiente a visitar a Ribeira dos Bodes para discutir com os agricultores a situação da agricultura nesse vale.

Ribeira dos Bodes dispõe de três furos, localizados nas zonas de Poio, Recantinho e João Bento, que fornecem água para o consumo humano e para a agricultura, actividade que ocupa “dezenas” de famílias.

No caso do furo em Recantinho, os agricultores propõem a execução de diques a montante para a recarga de água quando chove, sob pena do caudal deste sistema de produção de água continuar a baixar.