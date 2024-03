Bombeiros com falta de materiais de primeiros socorros e de camião de combate ao incêndio em São Domingos

O comandante dos Bombeiros do município de São Domingos, Alfredo Tavares, comunicou que a corporação vem enfrentando desafios com falta de materiais de primeiros socorros e de um camião de combate ao incêndio.​ Algumas das dificuldades que a corporação tem enfrentado, tem a ver em grande parte pela falta de equipamentos adequados.

Não obstante de ser um município calmo, referiu Alfredo Tavares, que quando em vez ocorre algumas situações de emergência, e que sempre a corporação tem procurado dar respostas à altura.

Apontou que o serviço de bombeiros é uma profissão “bastante difícil” e para ser executado há que ter meios para tal. “Somos uma cidade pobre muitas das vezes não temos meios materiais para dar resposta a determinadas situações, mas aqui temos uma equipa motivada e sempre tentamos improvisar para conseguirmos responder às nossas funções”, disse.

No que tange à falta de um camião de incêndio fez saber que neste momento a equipa tem gerido os trabalhos com uma viatura ligeira que nestes casos, segundo o mesmo recebe pouca quantidade de água. “Muitas das vezes temos que deslocar por várias vezes para reabastecer o que tem causado muitas lacunas”, isto porque o camião encontra-se danificado, sublinhou Alfredo Tavares.

No entanto, garante o comandante que há projectos de melhoria, com a previsão de realização de algumas formações para o aprimoramento da capacidade de resposta dos Bombeiros em situações de emergência, de igual modo, na melhoria do quartel e na reposição de uniformes.

A mesma fonte revelou ainda que querem expandir os seus conhecimentos em vários domínios, com a pretensão de melhor servir as comunidades e que, neste caso, já deram alguns passos de melhoramento referente à situação laboral.

Neste momento o corpo dos bombeiros de São Domingos dispõe de 18 membros, divididos em quatro turnos de quatro elementos.