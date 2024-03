​Reserva da Biosfera do Fogo estabelece parcerias para exploração de grutas

A Reserva da Biosfera da Ilha do Fogo pretende estabelecer parcerias com a sua congénere da Mata Atlântica (Brasil) para a exploração e catalogação das grutas existentes na ilha, afirmou Nuías Silva.

A possibilidade de estabelecer a parceria foi reafirmada pelo presidente da Reserva da Biosfera da Ilha do Fogo, Nuías Silva, no acto de encerramento, sexta-feira, 15, do II Encontro da Rede das Reservas da Biosfera na CPLP, que decorreu na ilha do Fogo de 11 a 15 de Março.

“Estou satisfeito com o contributo e experiência da Reserva da Mata Atlântica e vamos estabelecer parcerias para trabalhar e explorar a questão das grutas”, disse Nuías Silva, salientando que a ilha tem muito potencial, mas ainda é desconhecida a sua verdadeira catalogação técnico-científica e turístico.

O representante da Reserva da Mata Atlântica do Brasil, Clayton Lino, mostrou-se satisfeito com a possibilidade de estabelecimento de parceria nesta matéria entre as duas reservas.

Conforme explicou, além de ser arquitecto de formação, o seu “lobby” é espeleologia e inclusive foi presidente da Sociedade Brasileira de Espeleologia e por isso tem interesse na questão das grutas formadas por tubos de lavas.

“As grutas são muito especiais e há vários aqui. É um potencial muito grande, não só para estudos científicos do ponto de vista geológico e biológico, mas também no domínio turístico e são atractivos importantes”, disse Clayton Lino, sublinhando que no quadro da missão de terreno teve a oportunidade de visitar o vulcão e entrar um pouco numa das grutas ou tubos de lavas.

A possibilidade de exploração das grutas pode ser partilhada não só com a Reserva da Mata Atlântica, mas com outras Reservas Brasileiras que compõe a rede brasileira, referiu o representante da Reserva da Biosfera de Mata Atlântica, que indicou que só dentro da sua reserva existe quase sete mil cavernas.

A nível do Brasil e da sua reserva, explicou, existe um trabalho muito desenvolvido, tanto na legislação da protecção das cavernas, como nos estudos para o desenvolvimento turístico, e há interesse da parte da Reserva de Mata Atlântica em trabalhar conjuntamente com outras reservas nesta matéria.

“É um património muito importante que existe aqui. É uma atracção turística para a ilha do Fogo”, concluiu.