​Maio acolhe primeira actividade da celebração do jubileu da Diocese de Santiago de Cabo Verde

A ilha do Maio acolhe este fim-de-semana, e durante três dias, a primeira actividade alusivas aos 500 da criação da Diocesse de Santiago de Cabo Verde.

Em declarações à Inforpress, o representante da organização das actividades comemorativas, Bernardino Gonçalves, assegurou que este encontro serve para apresentar e preparar os jovens para o encontro que vai acontecer no próximo mês de Agosto na ilha de Santiago.

Até lá vão ser realizados os trabalhos preparatórios em que pretendem contar coma presença de 20 mil jovens provenientes de todas as ilhas.

“Queremos contar com a colaboração de todos os jovens possíveis, uma vez que nem todos poderão participar no encontro de Santiago”, precisou informando que eventos do tipo vão ser realizados em outras ilhas.

O primeiro evento descentralizado da comemoração do jubileu está a contar com a participação de cerca 160 jovens, sendo uma parte proveniente da ilha de Santiago e a outra da ilha do Maio.

Bernardino Gonçalves frisou que no encontro da ilha de Santiago vão estar presente os delegados nomeados de em cada ilha, indicando que a participação está aberta a qualquer um, desde que assuem os custos com as suas deslocações.

As actividades comemorativas dos 500 anos, a acontecer em 2033, vai servir para passagem de testemunho e conhecimento aos jovens sobre os diversos aspectos da história do país.

O jovem maiense Alcino Ramos Silva congratulou-se com esta iniciativa descentrazada, que conforme defendeu está a ser um momento de convívio, partilha e convivência entre os jovens das duas ilhas.

Disse estar convicto de que os maienses vão dar o seu contributo e sugestões neste evento para que o jubileu venha ser um sucesso, disse que estava a espera de uma participação em maior número dos jovens, mas admitiu que a comunicação poderá ter não sido feita da melhor forma.

Yara Fereira, que é coordenadora do Secretariado da Juventude da Diocese de Santiago, sublinhou que esta acção descentralizada, tem como propósito engajar a camada jovem não só nas questões religiosas como no aspecto social e ambiental.

Durante o dia de hoje os jovens realizaram actividades de limpeza na praia Bixi Rotcha e plantação de arvores fruteiras na localidade de Morrinho, e no domingo, 17, prevê-se contactos as comunidades mais próximas do Parque Natural Norte da ilha.

O próximo encontro está programado para a ilha de Santo Antão.