​Avaria na rede eléctrica de Média Tensão provoca interrupções no fornecimento de energia na ilha de Santiago

A empresa Electra comunicou, hoje, que a interrupção do serviço de electricidade nos bairros de Calabaceira, Pensamento, São Pedro e Simão Ribeiro, na cidade da Praia, e nos Municípios de São Domingos e São Lourenço dos Órgãos, foi ocasionada por falhas em dois pontos da rede eléctrica de Média Tensão.

Conforme divulgado em comunicado pela empresa nas redes sociais, a energia foi prontamente restabelecida em alguns locais, excepto em parte das localidades de Calabaceira, Pensamento, São Pedro e Simão Ribeiro, na cidade da Praia.

A Electra informou que equipes já estão no terreno para localizar a falha no cabo subterrâneo e realizar inspecções na linha de Média Tensão, com o objectivo de resolver o problema o mais rápido possível e religar as localidades afectadas.

A empresa de electricidade pede compreensão à população e apresenta desculpas pelos inconvenientes causados.