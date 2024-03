​Festival Sete Sóis Sete Luas traz médicos da Universidade de Coimbra para realizar consultas na Brava

O Festival Sete Sóis Luas convidou sete médicos da Universidade de Coimbra, para realizar consultas na Brava e doou um contentor de 32 metros cúbicos para acções de solidariedade na ilha.

A ilha Brava recebeu, de 10 a 14 deste mês, uma nova cooperação do Festival Sete Sóis Sete Luas, desta vez em parceria com a Delegacia de Saúde da Brava.

Segundo a organização do Festival Sete Sóis Luas, os sete médicos da Universidade de Coimbra - experientes médicos de família, estomatólogos e até um neurocirurgião- convidados realizaram 119 consultas gratuitas na Brava, incluindo nas aldeias periféricas de Furna e Nossa Senhora do Monte.

A mesma fonte indicou que foi realizada também uma palestra para 70 estudantes sobre a fluorose, importante problema sanitário na Brava pelo excesso de flúor na água.

Pela mesma ocasião, ocorreu uma outra cooperação do Festival Sete Sóis Sete Luas, que fez a doação de um contentor solidário à ilha Brava: 32 metros cúbicos de material escolar, brinquedos e vestuário para a população da ilha Brava.

Conforme a mesma fonte, esta cooperação foi possível pelo apoio do município de Ponte de Sor, dos municípios de Castro Verde, Oeiras e Odemira, da Cruz Vermelha de Ponte de Sor e da Associação Sénior de Castro Verde que ofereceu as bonecas.

Paralelamente, o município de Pontedera (Itália), cidade sede histórica do Festival, deu um apoio fundamental para a recuperação do teto do Centrum Sete Sóis Sete Luas da Brava. A obra já está concluída.