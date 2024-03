​Indivíduo detido por suposto envolvimento no tráfico de drogas apresentado hoje ou quinta-feira ao tribunal

Um indivíduo supostamente envolvido no tráfico de drogas, em São Filipe, ilha do Fogo, detido na tarde de terça-feira vai ser apresentado hoje ou na quinta-feira para a legalização de prisão. O comandante regional da Polícia Nacional (PN) confirmou que a detenção do indivíduo ocorreu na sequência do cumprimento de um mandado às autoridades judiciais.

O comandante regional da Polícia Nacional, Fernando Tavares sublinhou que numa tentativa de fuga, por parte do suspeito, os agentes da Polícia Nacional fizeram disparos no sentido da sua intimidação. A detenção está ligada com o tráfico de drogas, mas a fonte policial não adiantou mais pormenores. Neste momento o indivíduo continua detido na esquadra de São Filipe e a Polícia Nacional está a ultimar os trâmites para a sua apresentação ao tribunal, hoje ou na quinta-feira, para o primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coacção, estando neste momento as autoridades a pesar o produto, supostamente cocaína, sem precisar a quantidade. Em São Filipe, circula desde semana passada rumores de que um indivíduo terá encontrado numa das praias um pacote com um quilo de cocaína, mas a Polícia Nacional não confirma esta informação e nem se o mandado de detenção do indivíduo está relacionado com o eventual caso de droga encontrada no mar.

