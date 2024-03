Rádio Voz do Atlântico realiza o primeiro Fórum Social e agenda o segundo para 2025

Realizado o 1° Forum social cabo-verdiano nos EUA, a Rádio Voz do Atlântico, organização do evento, prevê realizar a segunda edição para o próximo ano de 2025 visando celebrar os 50 anos de Cabo Verde independente.

No passado domingo, 17 de Março, foi organizado nos E.U.A. o primeiro Fórum social Cabo-Verdiano Internacional – USA 2024 visando celebrar o terceiro aniversário da Rádio Voz do Atlântico dirigido a associações, grupos e activistas sociais.

Participaram do evento representantes de cerca de 40 associações cabo-verdianas nos E.U.A. mobilizando mais de uma centena de pessoas que debruçaram sobre os temas “Cabo Verde e a acção social do emigrante” e “ Elaborar alternativas para a transformação social”.

Evento marcante

A iniciativa no campo social da estação radiofónica cabo-verdiana, sedeada nos EUA, pretendia saber “Quem Somos? Quantos Somos? Onde Estamos? O que Fazemos? O que propomos?”, foi considerada marcante, serviu para juntar os activistas sociais, que há muitos anos não se encontravam no mesmo espaço, para debater sobre assuntos sociais relacionados com os cabo-verdianos da diáspora e no pais.

A organização dá-se por satisfeita e com o dever cumprido, o coordenador Pedro Chantre acredita que atingiram os objectivos iniciais de sensibilizar e mobilizar a classe e poder perspectivar acções futuras nomeadamente a organização da segunda edição prevista para o próximo ano de 2025 para celebrar os 50 anos de Cabo Verde independente que poderá ser realizada noutra cidade..

O fórum contou com a presença da Secretária de Estado de Inclusão Social de Cabo Verde, Lídia Lima, e foi uma parceria com o Ministério das Comunidades cujo ministro da tutela, Jorge Santos, encerrou a actividade.

Sessão de debate e esclarecimentos

Na aguardada sessão aberta de debate e esclarecimentos, a Secretária de Estado e o Cônsul Geral foram confrontados sobre o infindável problema de levantamento das doações nas alfandegas de Cabo Verde, os cuidados com os doentes mentais, mais parcerias com os investigadores científicos da diáspora, a necessidade de fomentar mais voluntariado em Cabo Verde, a burocracia entre outros assuntos.

A anteceder, os oradores presenciais nos EUA e noutros cinco paises da diaspora cabo-verdiana, estes através de video-conferencia, apresentaram as suas comunicações genericas, levantando preocupacoes e apelando por mais e melhor participação, dialogo, insercao social e valores. Os intervenientes sao ativistas de diferentes areas desde educacao, religião e associativismo,

Propostas da Secretaria de Estado de Inclusão Social e apreciação do Ministro das Comunidades

As atenções estiveram, ainda, viradas para a intervenção da governante que desenvolveu o tema “O papel das Associações na promoção da inclusão social em Cabo Verde” apresentando o “retrato social do pais” e as “respostas das políticas sociais do governo”. Ela sugeriu aos emigrantes a implementação de projectos com a diáspora, designadamente a criação de fundo de solidariedade para a educação de adolescentes e jovens, o apetrechamento de creches e a abertura de centros de dia para idosos. Por ultimo, a mesma reconheceu o contributo dos emigrantes no desenvolvimento do pais, mostrando-se aberta a comunicação e propondo uma conferência mensal virtual com os activistas sociais da diáspora.

Dos vinte e dois participantes que usaram da palavra dezassete foram de forma presencial e cinco através de vídeo conferencia em que, pela mesma via de participação à distancia, o Ministro das Comunidades, Jorge Santos, regozijou-se pela iniciativa que “partiu das comunidades pela radio Voz do Atlântico” e que, no seu entender, “valeu a pena”.

Contribuição da comunidade cabo-verdiana norte-americana

Em reconhecimento ao trabalho do movimento associativo nos EUA, o ministro dos “emigrantes” enalteceu, ainda, a participação nas despesas familiares em Cabo Verde que, segundo aquele governante. ronda os 7%, tendo destacado o envio de encomendas agraves duma companhias em valores superiores a vinte milhões de dólares por ano do período de 2021 a 2023.

O fórum foi interactivo e diversificado em que a cada mulher a organização surpreendeu com a oferta de uma flor por ocasião do mês das celebrações das mulheres.

Reconhecimentos e VisitasForam feitos tributos aos malogrados Valdir Alves, fundador da Radio Voz do Atlântico, e Camilo Abu-Raya, antigo empresário, com a atribuição de citações aos familiares pelo Consulado Geral de Cabo Verde, através do Cônsul Geral Octávio Gomes, e por entidades de Pawtucket no Estado de Rhode Island e a de Brockton em Massachusetts, cidades onde se concentram maiores números de cabo-verdianos nos E.U.A..



Os reconhecimentos foram extensivos a Gunga Tavares, jornalista, aposentada e ex-adida cultural do Consulado, igualmente a estação promotora do evento, Radio Voz do Atlântico, que por sua vez ofereceu a Secretaria de Estado a placa recordacao do evento e ainda recebeu citacoesd as duas cidades.



No âmbito da parceria, governo Radio Voz do Atlântico, trinta e duas associações inscritas receberam certificados de participação assinados pela governante e direcção da estação da radio.



Durante a estadia nos EUA a Secretaria de Estado manteve encontros com organizações sociais de e frequentadas por cabo-verdianos, ainda, visitou a AS220, uma organização não-governamental norte-americana bem estabelecida desde finais dos anos noventa no Estado de Rhode Island, que promove actividades para jovens depois de aulas que são remunerados e podem seguir carreira nas áreas da cultura como musica, dança e artes visuais. Esta visita foi a primeira de um governante cabo-verdiano bem acolhida e considerada inovadora pelos seus directores.