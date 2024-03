Dois mortos e vários feridos em acidente grave nesta manhã na estrada que liga Espargos - Santa Maria

Grave acidente de viação causou dois mortos e vários feridos leves na manhã de hoje na estrada que liga Espargos - Santa Maria devido a uma colisão entre um autocarro e uma carrinha ligeira.

Segundo informações colhidas no local, os dois corpos são dos ocupantes da carrinha, ainda por apurar, mas que dizem ser alugada, estando as autoridades de momento no local a tentar identificar as vítimas.

O acidente aconteceu nas redondezas da Murdeira, perto do local onde um condutor tinha perdido a vida ao ser atropelado por um outro em Novembro passado.

De salientar ainda que o autocarro transportava mais de 40 pessoas que iriam trabalhar nos hotéis na cidade de Santa Maria, que ficaram apenas com ferimentos leves, tendo sido transportado para o hotel apenas o condutor.

Informações de uma das vítimas do acidente dão conta que os dois carros começaram a pegar fogo logo depois do embate, pelo que não puderam socorrer as vítimas que ocupavam a carrinha ligeira.

São informações que serão actualizadas depois de ouvir as autoridades que estão ainda a averiguar as causas e identificar as vítimas do acidente.