Ilha do Sal acolhe conferência internacional sobre liberdade, democracia e boa governança

A ilha do Sal acolhe nos dias 08 e 09 de Abril uma conferência Internacional intitulada “Liberdade, democracia e boa governança: Um olhar a partir de Cabo Verde”, com a presença de entidades nacionais e internacionais.

Para além de conferencistas participarão intelectuais, académicos, políticos e especialistas de renome internacional de todos os continentes para, a partir de Cabo Verde, debater esse desafio vital da política contemporânea.

Segundo uma nota do Governo serão apresentados cinco painéis a começar pela "Democracia e Estado de Direito", tendo como oradores vice-ministro para Assuntos Multilaterais e Globais da Coreia do Sul, Ki-Hwan Kweon, secretário-geral do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA), Kevin Casas-Zamora, director regional para a África Central e Ocidental no National Democratique Institute (NDI), Christopher Fomunyoh.

"Democracia e liberdades religiosa" é o segundo painel sendo capelão pastor Biaud Gaha, Rose Aline Claire, cientista político e professor de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Gonçalves Couto e Bispo Dom Ildo Fortes, os oradores.

O terceiro painel "Promovendo a integridade de informação", cujos oradores são a politóloga e professora universitária - Marrocos, Sarah Boukry, o director da Organização Europeia de Direito Público, professor Spyridon Flogaitis, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares da Guiné-Bissau, Malal Sané, e o antigo Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

O último painel designado "Promovendo a boa governança e a transparência na gestão da dívida pública" terá como oradores representantes do Banco Mundial, do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), do Banco Europeu de Investimento e do Fundo Monetário Internacional.