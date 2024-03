Cardeal Dom Arlindo incentiva população a seguir os ensinamentos de Cristo para uma vida melhor

O bispo da Diocese de Santiago, cardeal Dom Arlindo Furtado, incentivou hoje, na Praia, a população a seguir os ensinamentos de Cristo como guia para uma vida caracterizada por paz, amor, paciência e a prática do bem mútuo.

"Devemos seguir os passos de Cristo em nossa vida e em nossos relacionamentos, buscando ser verdadeiramente humanos uns com os outros, em prol de uma vida cada vez mais plena neste mundo. Devemos ter a certeza de que nossa existência não se limita a esta vida terrena. Cristo é o caminho para vencer a morte, alcançar a ressurreição e obter a vida eterna”, vincou.

O cardeal Dom Arlindo Furtado, que concedeu uma entrevista à imprensa momentos antes da celebração da missa de Páscoa, enfatizou que Jesus Cristo é a revelação do rosto de Deus para os seres humanos.

Conforme, precisou, todo o processo pascal demonstra o profundo amor de Deus para com os seres humanos.

"Jesus nos revela Deus em nós, mas ao mesmo tempo nos revela a nós mesmos, mostrando quem somos e quem somos chamados a ser. Jesus demonstra como Deus é paciente, perdoa, é solidário e está sempre próximo, nunca desistindo de nos amar e nos ajudar a superar desafios”, disse, sublinhando que os seres humanos devem aprender com Deus essas virtudes e aplicá-las.

"Como as Escrituras nos revelam, Deus é humano, ou seja, Ele é amigo dos seres humanos em todas as circunstâncias. Portanto, devemos aprender a ser amigos uns dos outros, a agir com humanidade e a nos tornarmos verdadeiros filhos e filhas de Deus, conscientes do que Ele deseja que sejamos”, reforçou Arlindo Furtado.

Alertou ainda para a necessidade de os seres humanos empenharem-se na construção de si próprio e na qualidade de seus relacionamentos, a fim de viver em comunhão, assim como Cristo vive connosco.

“Devemos tratar nossos semelhantes da mesma forma como Cristo nos trata", defendeu o cardeal.

O bispo ressaltou, também, que a humanidade está praticando “muito mal uns contra os outros”, mantendo “relações extremamente negativas” e adoptando um posicionamento excessivamente individualista, resultando no maltrato dos outros.

Segundo ele, isso leva a uma falta de felicidade em nossas vidas, pois estamos fora do caminho correcto. Ele considerou que “Jesus é esse caminho certo".

“Se aprendermos com Cristo, mortes, vinganças, guerras, rupturas de relacionamento vão desaparecer, porque Jesus nos mostra como devemos ser humanos”, afirmou.