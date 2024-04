Exercício de emergência no aeroporto Amílcar Cabral causará corte de estradas

A Cabo Verde Airports realiza no próximo sábado, 06, um exercício total de emergência programado para o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral (AIAC), mas também as áreas circundantes e informa a população do Sal sobre o corte de estradas.

Segundo um comunicado da Cabo Verde Airoports, publicado hoje no Facebook, o exercício de emergência está programado entre as 08h00 e às 10h15 de sábado, envolvendo, as Autoridades de Segurança, Forças Armadas, Proteção Civil, Serviços Médicos da ilha e toda a comunidade aeroportuária Durante o exercício, a população deve estar ciente de possíveis interrupções, incluindo o corte de estradas, movimentações de ambulâncias e viaturas policiais, além de explosões controladas.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.