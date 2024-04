​Maio já dispõe de serviços de táxi

A Câmara Municipal do Maio procedeu esta quarta-feira, 03, à entrega da licença provisória a um dos vencedores do Concurso para Atribuição de Licenças de Táxi.

Numa publicação no Facebook, a Câmara Municipal do Maio disse que com esse acto fica aberto o acesso ao público a esse tipo de transporte para deslocações dentro da ilha.

A mesma fonte realçou que os resultados do concurso foram anunciados há pouco mais de um mês, tendo sido vencedores quatro concorrentes, numa vaga de cinco. “Espera-se que os outros vencedores venham a começar as suas operações em breve”.

Em relação à vaga que sobrou, a autarquia frisou que vai lançar um novo concurso para táxi eléctrico.

Ainda segundo a CM do Maio a licença provisória é válida por três meses e findo o prazo será emitida uma nova licença já com carácter definitivo. “A atribuição de licenças de táxi vem responder a uma reivindicação antiga, suprir uma necessidade existente e tem em vista a melhoria contínua da mobilidade das pessoas na Ilha do Maio”.

Por outro lado, acrescentou que o aumento do número de táxis no futuro será determinado pela dinâmica económica e social que a ilha vier a ganhar.