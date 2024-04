Doença de Parkinson: Especialista incentiva o diagnóstico precoce da doença

O médico do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Agostinho Neto, Darius Lima, apelou hoje os pacientes a estarem mais atentos aos primeiros sintomas do Parkinson e incentivou-os a procurarem atendimento mais cedo relativamente ao início da doença.

O neurologista falava à Inforpress no âmbito do Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, que se assinala anualmente a 11 de Abril. Neste momento, avançou que o Serviço de Neurologia tem estado a avaliar vários pacientes com doença de Parkinson e, inclusive, alguns que até chegam um pouco tarde, em relação ao início da doença. “Neste momento temos estado a constatar um certo aumento, e acho que isso tem a ver muito com a procura, por conseguir a consulta, pelo que às vezes as pessoas acabam por negligenciar os sintomas”, disse. Sendo assim, Dárius Lima incentivou os pacientes a procurarem atendimentos em caso de sentirem qualquer alteração de movimentos, até porque, explicou, trata-se de uma doença degenerativa que acomete pessoas a partir dos 65 anos, causando dificuldades de movimento. “Pessoas que sentem alguma dificuldade em movimentar, começam a andar com mais lentidão, e também pacientes com certo tipo de tremor das mãos, cabeça, alteração na fala e na escrita, desequilíbrio e dificuldade em realizar movimentos, ou seja, coisas que antes faziam normalmente, devem procurar assistência médica”, indicou. Em relação à prevenção, o especialista afirmou que é um pouco difícil por se tratar de uma doença também que vem da genética, podendo ser ainda causada por factores ambientais, em certos casos, quando se entra em contacto com algo tóxico, como pesticidas ou alguns metais. “Então, neste caso é um pouco difícil a prevenção porque é algo que pode estar já na genética da pessoa”, sublinhou, recomendado uma vida mais activa, com base em alimentação equilibrada, uma vez que esta doença acaba por levar a algumas alterações na parte de metabolismo. O neurologista sugeriu, igualmente, actividades físicas, como caminhada e alongamento, afirmando que quanto mais parado ficam os pacientes, maiores serão as dificuldades de movimento. Apelou às pessoas a não negligenciar os sintomas, realçando a importância de acompanhamento precoce no diagnóstico e tratamento da doença. O Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1998, e tem como objectivo conscientizar sobre a doença e as possibilidades de tratamento para que o paciente e sua família tenham uma melhor qualidade de vida. Dados da OMS mostram que aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. A Doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crónica e progressiva. É causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina, que é um neurotransmissor.

