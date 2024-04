Festival “Nhu Sior do Mundo” arranca hoje com Gil Semedo, Loony Johnson e Buguin Martins em destaque

O festival “Nhu Sior do Mundo 2024” arranca hoje às 22:00, em São Salvador do Mundo (Picos), no interior de Santiago, com Gil Semedo, Loony Johnson e Buguin Martins a se destacarem no cartaz do certame musical.

O único dia do festival, destaque das festividades do santo padroeiro do município de São Salvador do Mundo com o mesmo nome, assinalado este domingo, 14, terá como palco o polivalente de Achada Igreja e o ingresso é pago.

À Inforpress, a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, Águida Carvalho, assegurou que está “tudo pronto” para o arranque do espectáculo à hora marcada, tendo em conta que segundo ela o palco, o som e a iluminação, já estão montados, e que neste momento, está-se na fase de ‘sound check’.

Segundo a autarca, vão animar o certame musical, além de Gil Semedo, Loony Johnson e Buguin Martins, os talentos locais Tayger DSD e Kadio Tavares, Zeny Gaita com "fenómeno cotxi pó”, que abre o palco, Freirianas Guerreiras com o batuco, Tony Fika e Titio de Belo Freire encerra ao som do “cotxi pó” por volta das 07:30.

Águida Carvalho, que apelou ao civismo dos festivaleiros, acredita que tudo vai decorrer dentro da normalidade, tendo em conta que a segurança do festival vai ser assegurada pela Polícia Nacional e uma empresa privada.

A animação do festival, que vai juntar no palco vários ritmos como o “cotxi pó”, rap, hip-hop, funaná, batuco, zouk, kizomba e entre outros, vai estar a cargo dos DJ M2 e MC Neguinho.

Para assinalar as festividades do município de São Salvador do Mundo e do seu santo padroeiro foi programado desde Março um leque de actividades culturais e desportivas e ainda inauguração do primeiro campo relvado de Achada Leitão.

As festividades terão o seu ponto alto neste domingo,14, com uma celebração eucarística em honra ao orago local.