Projecto de assistência psicológica comunitária vai ser alargado para mais três comunidades

O projecto de assistência psicológica comunitária” em implementação na zona de Achada Grande Frente, na Praia, fruto para parceria ECCBC Cabo Verde e o Centro de Atendimento Psicológico (CAP), vai ser alargado para mais três comunidades.

A informação foi avançada hoje pela representante da ECCBC Cabo Verde (Cavibel e Ceris), Danila Ferreira, que adiantou que a intenção da empresa é alargar o projecto para todas as zonas próximas da fábrica da empresa de produção de cervejas e refrigerantes que fica na zona de Praia Negra.

O projecto foi iniciado na Zona de Achada Grande Frente como experiência piloto, já que para além de estar próxima é uma localidade de onde provêm um bom número dos funcionários da empresa, conforme explicou Danila Ferreira.

“O objectivo é estendê-la primeiramente para as zonas que estão mais próximas. Estamos a falar de Paiol, Lém Ferreira e Achada Grande Trás. Agora se o impacto for positivo nós vamos ter um trabalho interno de convencer os nossos executivos a continuar a ajudar-nos e a investir no projecto”, disse.



O projecto de assistência psicológica comunitária, que está a ser implementado em parceria com o CAP, enquadra-se dentro plano estratégico de sustentabilidade ECCBC Cabo Verde que engloba áreas de ambiente, empoderamento e saúde e vai ao encontro à iniciativa do Governo que declarou 2024 como sendo ano da saúde mental.

O projecto, que já está a ser implementado na comunidade Achada Grande Frente, tem a duração de três meses, e tem como principal objectivo proporcionar acesso a serviços de apoio emocional, diagnóstico e tratamento de problemas de saúde mental, visando melhorar o bem-estar psicológico e emocional das pessoas nas comunidades assistidas, que passarão a ter acesso às consultas de especialidade em saúde mental de forma totalmente gratuita.

“Sabemos que se um ser humano não estar com a sua mente saudável definitivamente todas as outras dimensões da sua vida terá dificuldade. Então esta é a nossa principal preocupação no sentido de termos comunidades saudáveis, dar nossa contribuição a nível da sustentabilidade e ajudar o país a atingir os objectivos de desenvolvimento sustentável, neste caso o ODS ligado á saúde”, realçou.

No quadro do projecto foi realizado hoje na Escola Secundária de Achada Grande Frente uma “aula magna” sobre “o impacto das dependências na saúde mental dos estudantes”, tendo com orador o psicólogo e director do CAP, Jacob Vicente, que levou como convidado o activista social, cantor e ex-toxicodependente Ga da Lomba.

Danila Ferreira adiantou que no quadro do Plano Estratégico para a sustentabilidade a nível da saúde a empresa de produção de cervejas de refrigerantes já beneficiou mais de seis mil pessoas com consultas médicas e cirurgias nas áreas de oftalmologia e otorrinolaringologia e entrega de óculos realizadas por equipas de médicos espanhóis que periodicamente se deslocam a Cabo Verde.